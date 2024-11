Estos son los cinco alimentos que nunca deberías guardar en la nevera

Tendemos a pensar que si guardamos los alimentos en la nevera, se conservarán mejor, más tiempo, si no los vamos a consumir de forma inmediata.

Pues resulta que no siempre es así, y de hecho hay una serie de alimentos que no tendríamos que guardar nunca en el frigorífico. "No siempre es la opción más recomendable para mantener sus propiedades", explica Amparo Gamero, experta en tecnología de los alimentos y profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

pan, el chocolate, los ajos, los plátanos y el café. ¿Por qué motivo?

1. Pan: Guardar el pan en la nevera no necesariamente alarga su frescor, y además puede provocar una pérdida de calidad del alimento en cuanto a su textura y sabor. "En el caso del pan de molde, guardarlo en la nevera, puede resultar contraproducente, porque aumenta la humedad y así el riesgo de que florezca".

2. Chocolate: El frío del frigorífico puede alterar la emulsión de grasas en el chocolate, afectando a su suavidad y cremosidad. La mejor manera de mantenerlo es en un lugar fresco, entre 15 y 20 grados, lejos de la luz directa, y guardarlo en su envase original o en un recipiente hermético.

3. Ajos: Es aconsejable evitar refrigerar las cabezas o los ajos grandes porque pueden germinar al cabo de unos cuantos días. El ajo germinado tiende a tener un sabor más amargo. "Hay que guardarlos lejos de las patatas, ya que los ajos y las cebollas emiten gases que pueden acelerar la germinación de las patatas".

4.Plátanos: a menudo los plátanos o las bananas que compramos todavía están verdes. Refrigerarlos antes de tiempo puede provocar que se queden duros y sin gusto, ya que la nevera ralentiza el proceso de maduración. Es importante dejarlos en un frutero lejos de las manzanas porque cuando estas maduran, aumenta la emisión de etileno.

5. Café: En la nevera tanto el café en grano como molido absorve la humedad y pierde el aroma y sabor. El mejor lugar para guardar el café es un recipiente hermético en un lugar fresco y seco.

No hay que guardar nunca el chocolate en la nevera

cómo distribuir los alimentos en la nevera

La experta, Amparo Gamero, aconseja seguir algunas recomendaciones para optimizar la conservación de los alimentos. Para evitar la contaminación cruzada, es mejor separar los alimentos crudos de los que están cocinados y guardarlos en recipientes.

Los alimentos que necesitan menos frío, como los alimentos cocinados, pueden colocarse en las baldas superiores, y las bebidas, salsas y mermeladas, en la puerta. En cambio, los productos frescos como la carne y el pescado es mejor situarlos en la balda inferior, justo antes del cajón de las verduras.

En los cajones inferiores se pueden guardar las frutas y las hortalizas, donde quedan protegidas del frío directo. Y, el mejor consejo es mantener la nevera limpia haciendo una limpieza a fondo una vez al mes.