A la Seu d'Urgell , a tocar d'Andorra s'està vivint un canvi de tendència en el tema comercial

Es vox populi que los catalanes frecuentaban el Principado de Andorra, entre otros motivos, para aprovechar sus precios. La visita a supermercados andorranos de los vecinos cercanos y no tan cercanos era la tónica habitual. Hasta ahora. La proximidad de la Seu de Urgell con Andorra ha convertido esta localidad en un punto estratégico para las grandes cadenas de alimentación. Junto a la rotonda para entrar o salir de Andorra, pronto abrirán un Esclat Bon Preu y un Aldi. Estos se sumarán al Mercadona que ocupa la zona hace más de una década. La situación ha dado un giro radical y ahora son los andorranos los que se acercan a estas grandes superficies. Aseguran que los precios de los productos de alimentación y limpieza son más competitivos y que quizás se pueden ahorrar hasta una cuarta parte de la compra, ya que cabe recordar que no tienen que pagar el IVA de los productos. En Herrera a COPE Catalunya hemos hablado con Emilio Ernesto Bayano Cuenca, Jefe de servicios viajeros de la Aduana de la Farga de Moles. Asegura " que aunque no haya datos confirmados, la massa de andorranos en La Seu ha aumentado y es una realidad."

¿Cómo afecta esto al pequeño comercio de la zona?

Parte del comercio local de la Seu d'Urgell se muestra en desacuerdo con los últimos movimientos del gobierno local, permitiendo la construcción de estos macrosupermercados. Por su parte, des del consistorio, liderado por Joan Barrera, se apunta que se ha dado continuidad al proceso iniciado por el anterior gobierno del municipio.