Sanciones de cinco euros por no acudir a una cita médica: ¿Es aplicable en España?

Cuando una persona no asiste a su cita previa con el médico supone perdidas de dinero y horas de trabajo para los profesionales de la Sanidad Pública, por este motivo, en Francia se ha puesto en marcha una nueva normativa para aplicar multas a las personas que tienen cita con el médico y no se presentan sin aviso previo.

Esta sanción será de cinco euros, un dinero simbólico para que las personas se tomen como algo serio las citas con el médico, algo que se busca implementar tanto en España como en Cataluña.

Sancionar no es la solución

Desde la entidad de salud catalana creen que sancionar con una multa de cinco euros a cada persona que no acuda a su cita con el médico no erradicaría el problema, se debería incidir más en la pedagogía. "No creo que el problema de que las personas no se presenten se solucione con una sanción, habría que buscar otras vías", asegura Emilia Expósito, Técnica de la coordinadora d'usuarios de la sanidad, salud, consumo y alimentación.

El sistema que se lleva a cabo para que las personas sean conscientes de que tienen una cita en el médico, por ejemplo el SMS o una llamada telefónica, es muy práctico, pero a veces falla, mejorar este sistema para que no haya errores ni descuidos sería un buen avance.

Las personas que no acudan a su cita con el médico serán sancionadas con cinco euros





Perdidas en la Sanidad Pública

A nivel nacional las cifras son muy elevadas y suponen un problema real para la sanidad, en todo el país anualmente se pierden 11 millones de citas sin contar médicos especialistas como análisis, radiografías...

Este número tan elevado de citas perdidas también conlleva millones de euros en perdidas para la sanidad, la medida implementada en Francia, también se ha implementado en la comunidad de Navarra que ha sido pionera en ese aspecto en nuestro país

Dependerá de cada comunidad autónoma si quieren implementar esta nueva medida, ya que desde la sanidad española no buscan incorporarla de inmediato, Cataluña también baraja la posibilidad de implementar, pero no hay nada claro por el momento.

El hecho de no acudir a las citas supone grandes perdidas para la Sanidad Pública





Si se ha llegado al punto de querer sancionar a las personas que no acudan a estas citas previas, es porque supone un problema real y de gravedad para la sanidad que busca abordarlo de inmediato con medidas como esta.

Aparte de la sanción, hay que concienciar a las personas del valor que tiene una cita médica, ya que las listas de espera a veces son excesivamente largas y hay personas esperando meses para la visita, mientras que otras las tienen programadas y por el motivo que sea no acuden.