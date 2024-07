Què cal fer si et perden la maleta a l'aeroport

Quan s'ha facturat l'equipatge en un vol i arriba el moment de recollir-lo a l'aeroport, la majoria dels passatgers miren amb una mica de neguit la cinta transbordadora, per si no veuen sortir la seva maleta. Que l'equipatge arribi a destí a temps i en condicions és responsabilitat de les companyies aèries, però a vegades això no passa. De cada mil maletes, n'hi ha 6,9 que es perden o que no arriben en bon estat als aeroports, segons l'índex de l'any 2023 que fa l'empresa de transport aeroportuari SITA. Si tens la mala sort que la maleta no apareix a la cinta, aquests són els passos que cal seguir per poder-la reclamar.



El més important: reacció immediata

Cal demanar la confirmació oficial abans de sortir de l'aeroport. És clau que abans de sortir de la zona de recollida d'equipatge s'ompli un document oficial anomenat PIR. És un informe d'irregularitat d'equipatge, que faciliten en un taulell específic.Pot ser en format digital o físic, segons l'aeroport. En alguns casos, es pot escanejar un codi QR a la mateixa oficina i obrir el PIR digitalment. La companyia se'n queda una còpia i el passatger afectat una altra. És imprescindible tenir el PIR per poder demostrar que l'aerolínia no t'ha entregat la maleta. Sense aquest document, no acceptarà cap reclamació. Al PIR hi consten dades com la numeració de l'etiqueta de la maleta, la descripció o l'adreça de lliurament i inclou un codi de referència que cal conservar per a futures consultes i gestions.

Què fa la companyia

Amb la informació que s'introdueix al PIR, l'aerolínia comença la cerca de l'equipatge, que potser s'ha quedat en una escala o no ha arribat a pujar a l'avió a l'aeroport de sortida. Si el localitza, n'informa el passatger per SMS, correu electrònic o telèfon per gestionar-ne el lliurament. Pot ajudar tenir detalls sobre el que hi ha a la maleta o fins i tot una foto. També es pot fer arribar a la companyia informació específica d'un dispositiu de localització GPS, com AirTag o Smart Tag. És important conservar tots els tiquets de compra dels articles imprescindibles que hagi calgut comprar a conseqüència del retard o la pèrdua de l'equipatge.

"La majoria de les maletes, més del 80%, apareixen al cap de 24 o 48 hores, però et poden espatllar el viatge si és fora del destí habitual", diu l'advocat Dan Miró, expert en dret aeronàutic.