¿Puede Barcelona prescindir del turismo masivo?

Este sábado 6 de julio, unas 80 entidades y organizaciones sociales, vecinales, ecologistas, participarán en una manifestación en Barcelona para denunciar el turismo masivo y las consecuencias que tiene para la ciudad. Una protesta que saldrá, a las 18h del Passeig Colom con Drassanes. Ha comenzado el verano, las calles vuelven a llenarse de grupos de turistas y se reabre el debate sobre si es posible o no garantizar la actividad económica y a la vez permitir que los vecinos de toda la vida puedan vivir con una cierta tranquilidad y comodidad.

Ariadna Cotén es miembro de la plataforma Zeroport, una de las entidades convocantes de esta manifestación. En una entrevista en La Linterna de Cope Catalunya i Andorra, critica que en lugar de gestionar mejor el turismo lo que se está haciendo es potenciarlo más hasta hacerlo prácticamente inasumible. "Se están impulsando acontecimientos que como la Copa América, que traerá dos millones y medio de visitantes, y se están abriendo dos nuevas terminales de cruceros que, dentro de dos años, implicarán un millón más de cruceristas".

"Existe otro modelo"

Cotén reconoce que el fenómeno del turismo masivo no és único de Barcelona, forma parte de un modelo global que ha visto en el turismo una fuente de grandes ingresos y por ese motivo se ha hecho una gran inversión. "Se ha pasado de fomentar un turismo de sol y playa a un turismo de ciudad". "Barcelona se ha convertido en un producto y los vecinos somos los figurantes", denuncia Cotén.

Las entidades convocantes de la manifestación del sábado coinciden en que hay otra manera de gestionar este turimo y sobretodo un modelo económico basado en el turismo.

Es verdad que el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado algunas medidas como la mejor gestión de 16 áreas muy masificadas de la ciudad, la eliminación de los pisos turísticos o el aumento de las tasas turísticas. Sin embargo, Ariadna Cotén considera que no es suficiente. "Es contradictorio aplicar estas medidas y a la vez fomentar grandes acontecimientos como la Copa América o la Fórmula 1", afirma.

Hay más contras que pros

Ariadna Cotén denuncia que el impacto de un turismo masivo tiene más contras que ventajas. "Los vecinos se ven obligados a irse, los comercios de toda la vida tienen que cerrar". "El tema de los pisos turísticos está directamente relacionado con el problema que hay de la vivienda. Tensiona el mercado de forma grave".

Cotén recuerda que durante la pandemia de la covid se demostró que el turismo es un sector muy débil y a la mínima que se produce algún acontecimiento extraordinario, muhca gente se queda sin trabajo. "Trabajos que además son muy precarios", dice. Por eso apuesta por potenciar otros sectores más allá del turismo, por ejemplo relacionados con la emergencia climàtica y ambiental.

"Barcelona no pierde oportunidades"

Les entidades convocantes de la protesta rechazan la ampliación del aeropuerto del Prat, la apertura de más terminales en el Port y acontecimientos como la Copa América. Cotén asegura que decir que no a este tipo de modelo económico no implica que Barcelona pierda oportunidades. "Barcelona ya está extremadamente colocada en el mundo, no necesita seguir posicionándose", afirma.