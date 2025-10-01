Se publica el tráiler de "Ozzy Osbourne: Coming Home" que muestra los últimos días del artista

La BBC ha lanzado el tráiler de su documental "Ozzy Osbourne: Coming Home", que muestra los últimos días de la vida del legendario vocalista de Black Sabbath. El documental se estrenará el 2 de octubre a las 22 horas en BBC One y iPlayer.

Ozzy Osbourne es un cantante y compositor británico nacido el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, Inglaterra. Conocido como el "Padrino del Heavy Metal" y el "Príncipe de las Tinieblas", Ozzy fue vocalista de la banda Black Sabbath y luego tuvo una exitosa carrera en solitario. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ha ganado varios premios, incluyendo un Grammy. Algunas de sus canciones más famosas son "Crazy Train", "Mr. Crowley" y "Paranoid". Ozzy falleció el 22 de julio de 2025 a los 76 años.

La película ofrece una mirada profunda a la vida de Ozzy durante sus últimos años, capturando momentos familiares, humorísticos y reflexivos. El documental sigue el regreso de Ozzy al Reino Unido, donde luchó por recuperarse de sus problemas de salud y cumplir su sueño de subir al escenario una vez más.

El documental también muestra el último concierto de Ozzy, que tuvo lugar el 5 de julio en Birmingham, donde compartió el escenario con leyendas del rock. Este concierto fue una celebración de su carrera y un testimonio de su dedicación a la música.

Además del documental de la BBC, Paramount+ también estrenará "Ozzy: No Escape From Now" el 7 de octubre, un documental que recorre los últimos seis años de la vida de Ozzy. Este documental incluye entrevistas exclusivas con familiares, colaboradores y otros músicos, como Tony Lommi, Zakk Wylde y Chad Smith.

Detalles de los documentales:

- Ozzy Osbourne: Coming Home: - Estreno: 2 de octubre en BBC One y iPlayer - Duración: 1 hora - Contenido: Vida personal y profesional de Ozzy en sus últimos años

- Ozzy: No Escape From Now: - Estreno: 7 de octubre en Paramount+ - Duración: 2 horas - Contenido: Últimos seis años de la vida de Ozzy, con entrevistas exclusivas. Ambos documentales prometen ofrecer una visión profunda y emotiva de la vida y legado de Ozzy Osbourne, uno de los músicos más influyentes de la historia del rock.