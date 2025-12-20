Protecció Civil activa una alerta masiva en el móvil por lluvias torrenciales en Barcelona y el Vallès

Protecció Civil ha enviado este sábado al mediodía una alerta Es-Alert a los teléfonos móviles de los ciudadanos de 14 municipios de las comarcas del Barcelonès Nord, el sur del Maresme, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental por previsión de lluvias torrenciales. El aviso se ha activado para las próximas dos horas, periodo en el que se pide a la ciudadanía extremar la precaución ante posibles inundaciones y acumulaciones de agua.

La alerta se ha enviado a las poblaciones de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Canovelles, Granollers, Parets del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Martorelles, la Llagosta, Sant Fost de Campsentelles, Montcada i Reixac, Tiana y Montgat. Protecció Civil ha informado que el aviso también ha podido ser recibido en zonas limítrofes a estos municipios.

Primeras incidencias y avisos a los Bomberos

Como consecuencia de la tormenta, los Bombers de la Generalitat han recibido desde las 12:00 horas una veintena de avisos en la Región Metropolitana Nord. Las incidencias, ninguna de gravedad, se concentran principalmente en Badalona (8), Santa Coloma de Gramenet (4) y Sant Fost de Campsentelles (2). En Badalona, los problemas por acumulación de agua se han localizado en la zona de Montigalà, junto al campo de fútbol, y en la calle de Còrdova.

Registros de lluvia destacados

La intensidad de las precipitaciones ya ha dejado registros notables en varias localidades, según datos de las estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y Meteoclimatic. En Sant Fost-Mas Llombart se han acumulado 66,8 litros por metro cuadrado, mientras que en Mollet-estació de França la cifra ha alcanzado los 62,6 litros.

La ciudad de Badalona es una de las más afectadas, con registros de 56,4 litros en la estación del Museo y 53,8 litros en la zona del Progrés, lo que explica las incidencias reportadas en el municipio.

Recomendaciones de Protecció Civil

El mensaje de alerta masiva contiene una serie de recomendaciones para la población. Entre ellas, se solicita evitar desplazamientos y actividades en el exterior, así como no acercarse a ríos, arroyos ni barrancos ni atravesar pasos inundables.

Subir a pisos superiores si entra agua"

Además, se pide explícitamente a los residentes "no bajar a sótanos" y, en caso de que entre agua en la vivienda, la instrucción es clara: "subir a pisos superiores si entra agua". Para cualquier emergencia, se recuerda a los ciudadanos que deben llamar al teléfono 112.