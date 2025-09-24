La primera noche de La Mercè concluye con 17 detenidos, y sin sucesos de gravedad

Barcelona está de fiesta. Conciertos, y actividades culturales llenan la ciudad de fiesta y ocio, en estos días de La Mercè.

Desde el festival Mercè Arts de Carrer hasta las muestras de cultura popular, pasando por los festivales BAM y Música Mercè, que ofrecen cada año cerca de quinientas actividades, para todos los públicos, en la capital catalana. Uno de los puntos básicos para el feliz desarrollo de la fiesta, es la seguridad

Y la primera noche festiva se ha caracterizado por el buen ambiente, las ganas de pasárselo bien, y mínimos incidentes, y ninguno de ellos grave. Así, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona han detenido a un total de 17 personas por hurto en esta primera noche de la fiesta mayor de la Mercè que empezó el martes, cifra que el concejal de Cultura, Xavier Marcé, ha enmarcado en la "normalidad".

En rueda de prensa este miércoles, ha afirmado que ninguna de las detenciones tiene que ver con hechos de "gravedad especial", y que delitos como los hurtos son relativamente normales cuando hay aglomeraciones.

Ha celebrado que la fiesta mayor empiece sin "ningún incidente relevante", incluido el Metro, cuyos vigilantes de seguridad se mantienen en huelga, la cual no ha tenido ninguna afectación en el transcurso de la primera noche, según Marcé

JUNTS Y PARTIDO POPULAR PIDEN MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL METRO POR LA NOCHE

Mientas el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al alcalde, Jaume Collboni, que haga "lo posible" para que el Metro sea seguro para los usuarios y los trabajadores durante la fiesta mayor de la Mercè.

En rueda de prensa este miércoles por la Mercè, ha alertado de que mantener abierto el Metro durante toda la noche, sumado a la huelga de los vigilantes de seguridad, supone un "peligro" dada la aglomeración de personas.

Por su parte, el líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha reiterado este miércoles al alcalde, Jaume Collboni, que "tome las medidas necesarias" para impedir delitos durante las fiestas de La Mercè.

Martí ha afirmado que Junts ha pedido a Collboni en los últimos días tomar medidas en cuanto a prevención y dispositivos policiales y de convivencia porque, fuera del contexto de la fiesta mayor, ve episodios "casi diarios" de situaciones peligrosas.