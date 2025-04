El presidente de Renfe desmiente que 1 de cada 4 trenes de Rodalies estén “fuera de servicio”

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado que es “falso” que un 24% de los trenes de Rodalies, o lo que es lo mismo, 1 de cada 4 estén “fuera de servicio”, que es lo que aseguró en el Parlament la consejera de Territorio Sílvia Paneque. Para empezar, asegura, en toda flota de transporte público hay vehículos de los necesarios para el servicio, porque entre 5 y el 15% se destina al mantenimiento, a limpieza o a tener algún tren de reserva en caso de incidencias. En Rodalies, según Fernández, el porcentaje fue del 18% el año pasado.

Así lo explica el presidente de Renfe en un hilo en X, en el que también ha colgado un gráfico, en el que se puede ver que el 81,3% de los trenes de Rodalies estaban disponibles en 2024, y el resto se repartía entre los que estaban siendo objeto de limpieza por grafitis (un 3%); los de reserva en caso de accidentes, los que necesitan una revisión integral (5,5%) o los que están en una fase correctiva (8,2%).

Fernández Heredia reconoce, aun así, que ese 18% es una cifra alta, pero explica que hay que tener en cuenta que “la edad media de la flota es elevada y eso da lugar a mayores inmovilizaciones”. Y también hay un número importante de convoyes que se encuentran en mantenimiento de segundo nivel, que consiste en hacer una revisión “completa y profunda” del tren cada ciertos kilómetros recorridos. En este caso, asegura, “el tren se desmonta prácticamente entero y por eso las estadías son elevadas”en los talleres.

Y otra razón que apunta el presidente del Renfe es al nivel de vandalismo y a los graffitis que sufren los trenes de Rodalies, y que es superior en Cataluña que en otros núcleos de Cercanías del resto de España, lo que implica que el tren sea “declarado inútil” para el servicio.

Menos trenes en composición doble

Aun así, apunta, no significa que falten trenes para el servicio “y desde luego no falta un 24% de los trenes”. Asegura que Rodalies necesita en un día laborable 181 ramas en Rodalies y 54 en Regionales. Y la flota supera las 270 unidades. Sí reconoce que esta indisponibilidad de trenes está afectando “a que no todos los trenes puedan salir en composición doble, provocando sobre-ocupaciones en hora punta. En este sentido, desde febrero hemos reducido esto a la mitad y se resolverá antes del verano”, ha apostillado.

Y todo ello, para concluir que “el cumplimiento del servicio programado en Rodalies es del 95% (superior al de la mayoría de núcleos). Y el 5% faltante no se debe a falta de material móvil”. Aun así, ha dejado claro Fernández Heredia que no significa que, con estas cifras, esté asegurando “que la calidad de servicio en Rodalies sea aceptable. Es necesario que este nivel mejore y que mejore mucho. En eso estamos”.

Según la Agencia Catalana de Noticias, desde el Departamento de Territorio se apunta a que, "en puntas, durante las dificultades", el porcentaje del 24% indicado por el Govern "es correcto", y afirma que los datos se extraen de un documento de valoración de la propia compañía ferroviaria que hace referencia a 2024. "Estamos satisfechos de que el trabajo de todos, y también el de Renfe, permita certificar que ya estamos ahora en el 18%, un porcentaje que hay que ir reduciendo aún más", remachan las mismas fuentes de Territorio.