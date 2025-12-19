El pleno de Barcelona aprueba el Plan de Usos del distrito de Sant Martí que amplía la limitación de nuevos bares musicales y discotecas

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes el nuevo Plan de Usos del distrito de Sant Martí que nace con el objetivo de "proteger el comercio de proximidad y la variedad de usos y la preservación del descanso vecinal, especialmente en la zona de ocio nocturno conocida como 'Triangle Lúdic'".

La propuesta urbanística ha contado con los votos favorables del PSC, Junts, BComú y ERC y los contrarios de PP y Vox, sustituyendo así el anterior plan vigente desde 2016.

El concejal de Sant Martí, David Escudé, ha defendido la implementación de la nueva regulación, ya que la realidad social y comercial ha cambiado y ha asegurado que se basa en el "equilibrio, evitando la concentración de actividades en determinados ámbitos para asegurar el descanso vecinal y proteger el comercio de proximidad".

Pleno del Ayuntamiento de Barcelona

EL PLAN

De esta forma, el nuevo plan determina fijar tres Áreas de Tratamiento Especial (ATE) que actualmente comprende el 'Triangle Lúdic' y la rambla del Poblenou y que ahora se amplía a la calle Rogent; y dos nuevas Zonas de Regulación ZR-1 y ZR-2 con limitaciones nocturnas ubicadas en la calle Bac de Roda, en su parte izquierda y derecha.

La limitación (que ya existía) prevé que en la nueva zona ATE no se permitirán nuevas aperturas de bares musicales, discotecas o salas de baile, así como otras actividades musicales.

En cambio, los locales de música en vivo se admitirán en otras áreas y zonas del distrito, pero con la condición de superficie y distancia de 400 metros entre locales.

En cuanto a la ZR-1, queda limitada la nueva actividad de restauración a un límite de 10 establecimientos en un radio de 100 metros y con una distancia lineal de 25.

Vida nocturna en Barcelona

Y en la ZR-2, se permiten 15 establecimientos de restauración y comercio alimentario con degustación en un radio de 100 metros y con una distancia lineal de 25 metros entre locales.

'TRIANGLE LÚDIC'

Asimismo, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha aceptado un ruego al líder de Junts, Jordi Martí, en el que le ha reclamado ampliar el concido como 'Triangle Lúdic' al perímetro delimitado por las calles Meridiana, Tànger, Pamplona, Almogàvers, Zamora, Joan d'Àustria i Sancho d'Àvila y limitar el flujo de usuarios que salen de las discotecas.

Collboni ha asegurado que si bien algunas de las medidas ya se están llevando a cabo, desde el gobierno municipal también están "estudiando el resto para implantarlas" y seguir velando por el descanso de los vecinos afectados del distrito de Sant Martí.

"Tenemos a mucha gente que está muy preocupada, que no puede descansar ni dormir", ha señalado Martí, que sobre el horario de salida, ha apuntado a la necesidad de reconducir a las personas sobre todo de 5 a 7 de la mañana.