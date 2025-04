"Papá, no vengas a verme jugar"; la impactante campaña que denuncia la presión familiar que sufren los pequeños en el fútbol

La agresividad en los campos de futbol base no son una novedad, pero sí que empieza a preocupar y mucho dos factores nocivos que se han incorporado a lo que es una práctica deportiva, donde el único interés válido es pasárselo bien con un juego; la presión familiar, y los insultos y otras situaciones más desagradables, que ya llegan a los partidos de los más pequeños.

En el fútbol, y en todo el deporte en general, las frases más usadas con un toque publicitario para incitar a la pràctica deportiva; son los esloganes, “el deporte es una fuente de valores"", o el manido y manoseado”, “vamos a disfrutar”.

Son frases ciertas, pero sin la exclusividad de lo que sucede en los campos, porque la realidad deportiva de la infancia, incorpora otros elementos, como la victoria como único objetivo y el rendimiento individual, como una fuente, no de valores, sino de presión agobiante, que puede derivar en una peligrosa frustración. Y este factor paralizante, no es exclusivo de clubes o de entrenadores ambiciosos, que solo quierenn ganar por ellos, sino de los propios padres de los jugadores.

Desde la Fundación Brafa, escuela deportiva de Nou Barris de Barcelona, se ha impulsado una campaña de videos, tan dura como necesaria, tan precisa como lamentable, en el que denuncia el estado de las cosas, en los campos de futbol infantiles. Una presión desmesurada, innecesaria y la vez peligrosa. El último vídeo de la campaña No seas Hooligan, incorpora frases tan duras, como que "estamos robando el juego", con unos destinatarios claros; los progenitores de los pequeños jugadores.

En Herrera en COPE CATALUNYA, José María Vilà de Fundació Brafa confirma, la relación directa de dejar de jugar a causa de la presión," son comentarios que facilitan, que los niños dejen el deporte, porque no quieren seguir sometidos a esta presión. A corto plazo, dependemos del comportamiento y la relación padre-hijo, y que el deporte, que es una herramienta para disfrutar, formarse y relacionarse, sea todo lo contrario y provoque ansiedad, comportamientos agresivos, baja la autoestima y sí, tiene un impacto directo. Total"

se incrementan estos malos comportamientos cada fin de semana, en los campos de futbol, con todo tipo de incidentes, insultos al árbitro, actos de violencia verbal o física. Es horroroso" José María Vilà de Fundació Brafa

Desde la Fundació Brafa se ha detectado un peligroso incremento de la agresividad en los campos de fútbol. Insultos, amenazas e incluso agresiones. Todo lamentable y oscuro que tiene unos perdedores únicos, los jugadores y el árbitro que son menores de edad.

Josep Maria Vila, alerta, que este clima tan nocivo ya llega a los partidos de los más pequeños," si hay una tendencia al alza, se incrementan estos malos comportamientos cada fin de semana, en los campos de futbol, con todo tipo de incidentes, insultos al árbitro, actos de violencia verbal o física y es horroroso"

"Hay niños que piden a los padres que me visiten"; Noelia Iglesias, psicóloga deportiva

La psicóloga deportiva Noelia Iglesias, miembro de la Sección del Deporte del Colegio Oficial de Psicología de Catalunya (COPC), reconoce en COPE CATALUNYA; "aumentan las consultas por este tema. Muchas veces son los propios deportistas que me piden, que hable con sus padres, y me piden que les diga que no vayan a las competiciones, para tener tiempo para mejorar las cosas, porque a veces se llega a casos extremos".

La psicóloga deportiva incide que hay caos de niños de categoría benjamín, entre 6-8 años, "que el problema que tienen es la presión que sienten en las gradas, o incluso yendo de camino hacia la competición, debido a que temen lo que les espera después de la misma según el resultado final".

Una presión que perjudica, y que se encuentra en el eje de la relación padre- hijo," es lo que hay que tratar y mejorar. Es una traslación hacia el juego de lo que hay fuera de él", expone Noelia Iglesias, que admite que esta presión no es exclusiva del deporte y del futbol, y que también alcanza otras actividades como la música, la danza, el teatro, "las expectativas, siempre es el problema", razona Iglesias.

Un estudio de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y de la Universidad de Huelva, cifra que el 48% de las niñas dejan de jugar cuando llegan a la adolescencia. En el caso de los niños, el abandono es del 33%.

Otro estudio, de la Academia de los Estados Unidos de Pediatría, del 2024 revela que el 70% de niños y niñas dejar la práctica deportiva a los 13 años, hartos de no ser como los mayores quieren que sean.