El odio a los pobres, aporofobia, aumenta en Cataluña

La catedrática de ética y filosofía política Adela Cortina creó hace veinte años la palabra aporofobia para visibilizar la violencia hacia las personas empobrecidas. En el caso de las personas sin hogar, en España el 47% dice haber sufrido agresiones. Cortina relaciona este rechazo con “un mecanismo disociativo” y tendencias humanas y está convencida de que se puede erradicar.

Desde hace unos años, la Fiscalía provincial de Barcelona está poniendo sobre la mesa la problemática de la aporofobia y recoge los casos que se denuncian en la misma Fiscalía o por las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Cada año aumentan los casos de aporofobia. A nivel estatal, los datos están más dispersos. Los cuerpos de seguridad contemplan la aporofobia como un tipo de delito de odio que puede sufrir una persona, pero la información es muy difícil de cruzar con la que se recoge desde las diferentes fiscalías.

En el caso de las personas sin hogar, la realidad queda lejos de toda esta información que se recoge porque la violencia que sufren es la más invisible.

En el censo de personas sin hogar que desde la fundación Arrels organizaron a principios de junio, el 31,6% de las personas que dormían en la calle y que fueron entrevistadas afirmaban haber sido víctimas de agresiones verbales o físicas, “cada 6 días una persona sin hogar muere en la calle” y “un 20% de estas muertes son por agresión”.

Dels 947 municipis que hi ha a Catalunya, només 21 tenen dades que dimensionin el nombre de persones que viuen al carrer. A partir d’aquestes xifres sabem que, com a mínim, a Catalunya hi ha més de 1.700 persones dormint al carrer. https://t.co/I8ovtvrPcnpic.twitter.com/P1KqNvlnGY