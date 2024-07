Mites sobre les cremes solars

"No envellim per l'edat que tenim, sinó per les hores de sol rebudes al llarg dels anys que hem viscut". Així de clar s'expressa el dermatòleg Ramon Grimalt. El també divulgador i professor de dermatologia a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) argumenta que "la radiació solar és la font principal del nostre envelliment cutani". Hem parlat amb ell sobre la salut de la nostra pell i de com protegir-nos correctament del sol. Grimalt és defensor d'exposar-nos-hi al mínim: "Si algú es vol protegir del sol, la millor manera és no exposar-s'hi o portar roba". Però a partir d'aquí, si per les raons que siguin, ens exposem al sol, hi ha diverses recomanacions sobre com ho hauríem de fer.

Quantes hores al dia em puc exposar al sol?

Per Grimalt, "és estúpid creure que estàs totalment protegit perquè t'estàs posant una crema de protecció .La radiació solar diària acumulada fa mal encara que no et cremis. Encara que no et cremis, el sol va sumant minuts".

I és que la pell té memòria i les hores de sol es van acumulant. Grimalt assegura que a partir dels 55 o 60 anys "es comencen a notar els efectes dels disbarats que hagis pogut fer al llarg de la vida".

Com hem de fer servir les cremes solars?

Pels amants de la platja i de prendre el sol, Ramon Grimalt aconsella evitar les hores de màxima exposició solar i portar roba o utilitzar crema solar i utilitzar-la bé."La millor crema solar és la que s'aplica de manera adequada." En aquest sentit, explica que les cremes en format esprai són les menys eficaces, ja que "molta de la partícula no acaba a la nostra pell, sinó a la del veí que tinguem a la platja".Per tant, crema ben escampada per tota la pell i aplicar-se-la periòdicament. En el cas de les cremes de protecció 50, diu, s'hauria de reaplicar cada dues hores. Però no és tan important el número, com "posar-se-la bé per tot el cos, quan toca ,una mica abans d'exposar-se al sol, i tantes vegades com calgui". Però insisteix que, en el cas de la canalla, per exemple, si els portem a la platja en horari de forta insolació, sempre seria millor protegir-los amb la roba que no pas despullar-los i mirar de protegir-los amb crema solar: "La crema solar és molt menys eficaç que deixar-los la samarreta posada".



Què vol dir el número de protecció solar?





La numeració que tenen les cremes solars (20, 30, 40, 50,...) ens indica l'estona que podem estar al sol sense cremar-nos. "Una crema de 50 multiplica 50 vegades l'estona que necessito per posar-me vermell." A partir d'aquí, continua el doctor, "protegeix més estona un 50 que un 30".

Divulgació a les xarxes

Després de tota una vida dedicant-se a la dermatologia, fa poc més d'un any que el @drramongrimalt s'ha fet popular a les xarxes socials. Diu que tot i que és molt difícil lluitar contra tot el que s'hi diu, a la babalà, en molts àmbits de la medicina s'han de seguir els consells dels professionals i actuar, després, amb sentit comú, al marge de les modes que hi pugui haver i que, assegura, normalment, que no tenen cap fonament.Ramon Grimalt ja acumula més de 80.000 seguidors a Instagram a còpia de fer divulgació i difondre consells pel manteniment de la pell.