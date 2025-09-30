Miles de ovejas descienden de la montaña tras el verano de pastoreo

Después de los meses de verano en los prados de alta montaña, miles de ovejas comienzan el descenso hacia los valles. Cuando el aire se enfría y la nieve aparece en las cumbres, los rebaños, guiados por los pastores, abandonan las zonas estivales en busca de pastos más accesibles.

Durante el verano, los animales han aprovechado la frescura y abundancia de las pasturas alpinas, que ofrecen alimento de calidad. Sin embargo, esta etapa exige vigilancia constante, ya que una nevada temprana o un descenso brusco de temperaturas puede convertir la estancia en peligrosa.

Con los primeros signos de frío intenso —heladas nocturnas, hielo o nevadas leves— los pastores organizan la bajada. Esto supone desplazar cientos o miles de animales por caminos de montaña, una tarea que requiere organización, experiencia y conocimiento del terreno.

Otro factor decisivo es la disponibilidad de agua y alimento. Cuando la nieve cubre los cursos de agua y la hierba desaparece, la supervivencia se complica. Los prados del valle, más protegidos y con alimentación complementaria, se convierten en el destino natural del rebaño.

Este traslado no solo es fundamental para la salud de los animales, sino que también garantiza el equilibrio ecológico: evita la sobreexplotación de las pasturas de altura, permite que los ecosistemas se regeneren durante el invierno y contribuye a prevenir desequilibrios ambientales.

El trayecto, sin embargo, no siempre resulta sencillo. Los pastores deben superar pendientes escarpadas, condiciones meteorológicas adversas y la dificultad de guiar a tantos animales por senderos estrechos. Además, han de velar por la seguridad del rebaño frente a depredadores u obstáculos naturales.

Esta práctica ancestral simboliza el fin de una intensa temporada de pastoreo y refleja la estrecha relación entre las comunidades de montaña y la actividad ganadera. Cuando las ovejas descienden, se cierra un ciclo marcado por el ritmo de la naturaleza y la vida en la alta montaña.