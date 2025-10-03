Metges de Catalunya sitúa en un 58% el seguimiento de la huelga mientras que Salut lo rebaja al 9%
Los profesionales sanitarios amenazan con un otoño caliente si no hay avances
La Conselleria de Salud de la Generalitat ha cifrado en un 9% el seguimiento de la huelga convocada por Metges de Catalunya contra el anteproyecto de la ley del Estatuto Marco y pedir un convenio propio para los médicos, mientras que el sindicato asegura que ha secundado el paro el 58% de los profesionales convocados.
Según la Conselleria de Salud, con datos provisionales del 51% de las entidades, el seguimiento por ámbitos ha sido del 4,7% en salud mental y adicciones, el 8,6% en atención hospitalaria, el 7,8% en atención intermedia, el 12,2% en atención primaria y comunitaria y el 0,9% en transporte sanitario.
Por regiones sanitarias, ha cifrado el seguimiento en un 4,1% en Alt Pirineu i Aran; el 14,8% en Barcelonès Nord; el 11% en Barcelonès Sud; el 4,7% en Barcelona ciudad; el 13,6% en Camp de Tarragona; el 12,6% en Catalunya Central; el 8,8% en Girona; el 4,1% en Lleida; el 13,1% en Penedès, y el 5,5% en Terres de l'Ebre.
Por su parte, Metges de Catalunya ha asegurado que la huelga de facultativos tiene un seguimiento del 60% en Barcelona, del 43% en Girona, del 40% en Tarragona y del 32% en Lleida.
Por ámbitos asistenciales, Metges de Catalunya ha asegurado que es del 64% en atención primaria y del 52% en atención hospitalaria.
¿qué piden los profesionales sanitarios?
Cerca de 2.000 facultativos se han concentrado a las puertas del departamento de Salud en el marco de esta jornada de huelga. Metges de Catalunya lo considera “un buen seguimiento teniendo en cuenta las fechas”, y recuerda que esta es “solo” la primera de una serie de movilizaciones para conseguir “condiciones dignas” para el colectivo.
Están convocados a la huelga el personal adjunto y en formación (residentes) de médicos, farmacéuticos, psicólogos, biólogos, odontólogos, radio físicos, químicos y bioquímicos.
Entre las principales reivindicaciones se encuentran la reducción de las cargas de trabajo y la eliminación de las guardias de 24 horas de los facultativos. Xavier Lleonart, secretario general del sindicato, ha lamentado que en estos momentos no hay interlocución con la administración .
La convocatoria de huelga reclama también que se dote al personal médico de un convenio propio en Cataluña, aprovechando una parada del colectivo a escala estatal en contra de la reforma del Estatuto marco.
Médicos de Cataluña pide desde hace años un convenio propio para los médicos y reclama a Salud que no se desentienda de las reivindicaciones. El sindicato defiende que los médicos mantengan una clasificación profesional y retributiva diferenciada de los otros grupos de acuerdo con su formación, que requiere seis años de estudios universitarios y entre cuatro y cinco de especialización, y con la responsabilidad dentro del sistema sanitario.