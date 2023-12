Mesures anticrisi per el 2024

El govern de Pedro Sánchez ha anunciat aquest dimecres quines mesures anticrisi es mantindran aquest 2024 o quines decauran. A continuació repassem les principals novetats amb l´economista Eduard Conti.



Transport públic

Es mantindran les actuals bonificacions als títols de transport públic, però finalment s'ha descartat oferir transport públic gratuït per a joves o aturats tal com havia anunciat Pedro Sánchez.

Durant tot el 2024, el servei de Rodalies, Cercanías, Mitjana Distància i Avant, així com els autobusos estatals, seran gratuïts per als usuaris freqüents, com fins ara, i es mantindrà la bonificació del 30% de les tarifes del transport públic interurbà, que se suma al 20% que assumeixen les comunitats autònomes i institucions locals.

Combustibles

Els descomptes generalitzats al combustible ja es van eliminar fa un any, però ara s'eliminen els descomptes que encara tenien transportistes i agricultors, de cinc cèntims per litre.El preu de la bombona de butà es manté congelat.

IVA

Durant el primer semestre del 2024 es manté el 0% d'IVA per als aliments bàsics de primera necessitat (com el pa, la farina, la llet, els ous i el formatge) i un 5% per a les pastes i els olis. Tornen a quedar fora de la rebaixa de l'IVA productes com la carn i el peix.L'IVA sobre l'electricitat i el gas i sobre la producció elèctrica aniran recuperant els valors habituals previs a la crisi, en els pròxims sis mesos.L'IVA de la llum pujarà del 5 al 10% tot l'any que ve i després, presumiblement, recuperarà el 21%. El gas tindrà un IVA reduït del 10% el primer trimestre de l'any i tornarà al 21% a l'abril, passat l'hivern.

Crèdits, hipoteques i retirada de diners

S'estén sis mesos més "la desaparició de les comissions o compensacions bancàries per amortitzar de forma anticipada crèdits de tipus variable" o per canviar d'una hipoteca variable a una de fixa.A més, queda prohibit cobrar comissions a la gent gran o amb discapacitatper retirar diners dels seus comptes per finestreta, a bancs o caixes.

Pensions

Les pensions s'apujaran un 3,8%, a conseqüència de la mitjana de l'IPC que s'ha registrat entre el desembre del 2022 i el novembre d'aquest any.Amb aquesta pujada, la pensió mitjana del sistema, de 1.200 euros, augmentarà 638 euros l'any, que suposen 46 euros al mes.





Prohibit desnonar famílies vulnerables

El govern espanyol ha decidit estendre durant tot l'any que ve la prohibició de desnonar persones vulnerables que no tinguin una alternativa habitacional. Les famílies vulnerables també mantindran els pròxims sis mesos el màxim descompte del bo social, la limitació dels augments del preu de la tarifa regulada del gas i el butà.A aquestes famílies --amb ingressos inferiors als 16.800 euros l'any a qui tenen el bo social-- tampoc no se'ls podrà tallar els subministraments, ni llum, ni aigua, ni gas, encara que no els paguin.A més, les que estiguin acollides al bo social elèctric tindran una ampliació dels descomptes.





Impostos a la banca i les energètiques

Els impostos als beneficis extraordinaris de la banca i de les grans empreses energètiques es prorroguen un any.En el segon cas, les empreses es podran "deduir les inversions estratègiques o per a projectes industrials de descarbonització de la nostra economia", és a dir, per a projectes d'energia verda.Aquests dos impostos, que es revisaran a finals d'any, passaran a ser, després, permanents.Per altra banda, es prorroguen la reducció del 80% dels peatges elèctrics per a la indústria electrointensiva i la flexibilitat en el canvi de contractes de subministrament elèctric.