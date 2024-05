Médicos sin título homologado: "Una realidad de la sanidad pública"

Cuando vamos a urgencias normalmente está saturado. Ya sea por falta de personal, error en la gestión o por el mal uso del servicio, pues muchas personas acuden por un simple resfriado.

El Secretario General de Médicos de Cataluña, Xavier Lleonart, asegura que están en un momento menos exigente, pues han pasado el pico de invierno y ahora están a la espera del que se produce en verano.

En cualquier caso, no se encuentran en un momento de colapso o sobresaturación de servicio.

Sin embargo, también ha puesto de relieve que los MIR se sienten muy presionados y en unas condiciones precarias. "Casi un 70% de ellos se plantean dejar Cataluña", destaca.

El Gobierno de Castilla y León, bipartito de PP y VOX, se apresta a contratar médicos sin MIR o con título no homologado. No sólo es un error, sino que es ilegal.

No es excusa que otras comunidades lo hagan.

Mejoren las condiciones laborales y ya verán como consiguen médicos.