Los técnicos sanitarios se preparan para colapsar los hospitales

Alerta en el sistema sanitario público de Barcelona y su área metropolitana. Los técnicos sanitarios, como auxiliares de enfermería y trabajadores de laboratorio, entre otros, preparan una "gran huelga indefinida" de cara a los próximos meses que, prevén, colapsará el sistema sanitario ante la "escasa" actualización salarial que han recibido tras el III Acuerdo de condiciones de trabajo del personal estatutario del Institut Català de la Salut (ICS). Según ha explicado en La Linterna Cope Catalunya i Andorra ,José Joaquín Durán, de la Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad (FTPS), el parón indefinido traerá consigo la paralización de muchos de los servicios de laboratorio, como son análisis y pruebas médicas, lo que desencadenará un efecto dominó que provocará que se retrasen las citas médicas y quirúrgicas e incluso el colapso en el servicio de urgencias. Tras el éxito de la huelga del pasado 30 de noviembre y 1 de diciembre y el 15 diciembre , que tuvo un seguimiento del 90% de los técnicos superiores,el plato fuerte, sin embargo, llegará proximamente por que ya han comenzado a barajar opciones como montar una"caja de resistencia que nos ayude a subsistir", detalla. Por el momento, los sindicatos están barajando opciones con sus servicios jurídicos.



CENTROS PÚBLICOS

En este sentido, son varios los centros públicos que ya se han visto afectados, como la Vall d'Hebron, el Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona) el Hospital de Viladecans y el de Bellvitge (Hospitalet). Asimismo, el parón afectaró también , a la Atención Primaria de la capital catalana y el Baix Llobregat. Tras la protesta se encuentra el "agravio comparativo" que varios sindicatos observan que se desprende del III Acuerdo de condiciones de trabajo del personal estatutario del Institut Català de la Salut (ICS).Entre otras cuestiones, dicho acuerdo prevé una partida de 320 millones de euros para subsanar los recortes al personal sanitario. Sin embargo, esta cuantía "no revierte los recortes" y "solo beneficia a médicos y enfermería". Desde el sindicato nos dicen que hace escasos días que los médicos se llevaban cerca del 57%, los enfermeros un 32%, el 0,18% los técnicos superiores, un 1,3% los TCAI (auxiliares) y un 3% para el colectivo de gestión y servicios.

Piden disculpas de antemano a la ciudadanía.





"Sabemos que la huelga afecta al acceso a la salud de los ciudadanos, algo que lamentamos profundamente, pero pedimos que sus quejas no vayan hacia los trabajadores que reclaman un trato igualitario, sino hacia las autoridades que han permitido esta situación", detallan desde SIETeSS, y añaden que "lo que comenzó como una cuestión económica, se ha convertido en una lucha por la dignidad"."Los ánimos entre los técnicos están muy caldeados. Sin nosotros no habría análisis ni pruebas diagnósticas, somos parte esencial del sistema de salud, pero no es una parte reconocida", lamentan. No obstante, "nunca hemos estado tan unidos y vamos todos a una con la esperanza de lograr mejores condiciones" Y es que tras años de pandemia y de recorte salarial, apenas recibirán subidas que rozarán los 30 o 35 euros mensuales netos, concretan. Con esta subida, estos técnicos superiores pasarán a percibir una remuneración neta de entre 1.300 y 1.400 euros mensuales. "¿Es esto lo que valemos?", se preguntan.