Les agències de viatges preveuen un pont de la Puríssima i un Nadal de rècord

Les agències de viatges es freguen les mans amb aquest pont de la Puríssima perquè esperen superar les xifres de l’any passat. L’ACAVe, principal patronal del sector de viatges a Espanya, ha encarregat una enquesta a 450 agències, de les quals un 56 % confia registrar un increment de vendes d’entre un 5 i un 15 % respecte de l’any passat. En canvi, hi ha un 28 % que són més prudents i esperen igualar les xifres tant pel pont com per Nadal.

Les Canàries, Europa i llarga distància

Les principals destinacions per aquesta setmana de pont i per Nadal tornen a ser les escapades a les illes Canàries i les visites a les grans capitals europees: Viena, Berlín, París, Brussel·les, Budapest i Alsàcia (Estrasburg i Colmar). També hi ha una demanda important de destinacions de llarga distància com els viatges a països asiàtics, a Oceania, destinacions a l’Àfrica i viatges amb creuer.

En les darreres setmanes s’ha recuperat la demanda a l’Orient Mitjà, tant a Egipte com a Jordània, tot i ser a prop d’Israel. També destaquen els viatges clàssics per aquestes dates cap als Estats Units aciutats com Nova York i Miami. En canvi, la demanda de viatges per esquiar s’ha frenat perquè hi ha poca neu a les estacions espanyoles.

Viatges contractats amb antelació

Segons les agències, en un 83 % dels casos la majoria de reserves de viatges s’han fet amb una antelació d’entre un i tres mesos per aprofitar les ofertes i evitar que el viatge s’encareixi. Tot i això, les empreses assenyalen que s’esperen reserves d’última hora en els properes dies, sobretot per part dels clients que es preocupen per la incertesa que genera el context d’inflació.

Sobre el conjunt de la temporada 2023, la totalitat de les agències de viatges afirma que ha igualat o superat la contractació del 2022. ACAVe considera que serà una temporada de rècord, amb un increment de la facturació d’un 10 %.

L'obertura de les estacions d'esquí alpí del Pirineu de Lleida i Girona fan preveure una bona ocupació

La confirmació d’obertura de les estacions d’esquí a última hora fan preveure una bona ocupació, que podria arribar al ple en algunes comarques. Per exemple, a la Cerdanya els hotels ja estan per sobre del 90 %. Els allotjaments de turisme rural també tenen bones perspectives, sobretot a la Catalunya Central, on durant els pròxims dies hi ha dos grans atractius: la Fira de l’Avet d’Espinelves i el Mercat Medieval de Vic.

La demarcació de Girona concentrarà el major gruix de reserves turístiques en la zona de muntanya i l’interior. La Cerdanya serà la comarca amb unes previsions més elevades, ja que els hotels estan sobre el 90 %. El sector remarca que les previsions de bon temps pel pont de la Puríssima ajuden a registrar bones xifres i no descarten tancar els festius amb dades més elevades que les previstes. De fet, les reserves d’última hora sempre acaben marcant el funcionament del pont.

La confirmació a darrera hora de l’obertura de totes les estacions d’esquí alpí del Pirineu de la demarcació de Lleida fa preveure una ocupació hotelera superior al 80 % durant els dies del pont de la Puríssima. Des del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida celebren que les precipitacions i el fred han permès garantir l’obertura dels complexos d’esquí que majoritàriament estrenen la temporada 2023-2024 a excepció de Baqueira Beret que va avançar l’obertura el 25 de novembre perquè ja tenia bones condicions.