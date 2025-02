Khlipper , el perro robot que se pasea por el Eixample de Barcelona

Barcelona tiene un nuevo vecino. Se trata de Khlipper, un perro robot que ya os podéis encontrar paseando por las calles del Eixample de Barcelona. Es uno de los prototipos que presentó la empresa Unitree Robotics, pero de color gris, con la posibilidad de ponerle un jersey y con un ojo en la cabeza.

la curiosidad de los perros de carne y hueso

"Hay gente que se piensa que es un perro normal", ha explicado Enric Lucea, propietario del robot barcelonés.Y no es extraño que se lo piensen, porque Khlipper ya sabe saltar, jugar y dar la patita, como un perro de carne y huesos. De hecho, incluso los canes de verdad no lo acaban de ver claro: "Khlipper todavía no husmea , pero sí que lo husmean a él y al detectar que no huele a nada, se van".

Cuando se dan cuenta de que no se trata de un animal convencional, hay perros que responden con simpatía, algunos con curiosidad y otros que no se acercan y ladran desde la lejanía. Ahora bien, a Khlipper todavía le quedan cosas por aprender para acabar de confundirnos del todo.

"De momento no ladra, estamos trabajando para ponerle una voz para que pueda expresarse", ha explicado Enric Lucea. "Tampoco se me sube en la pierna como hacen los perros", ha añadido.

A pesar de que hace ruido cuando se mueve, no hay ningún vecino que se haya quejado del animal porque lo Khlipper y su responsable viven en un entresuelo. Tampoco ensucia, no necesita mucho mantenimiento y tiene bastante autonomía: "Aguanta despierto tres horas".

Más allá de pasearse por Barcelona, el Khlipper forma parte de un proyecto social. "Me enamoré de este perro al verlo y me hizo pensar que la robótica nos tiene que ayudar a vivir mejor", revela.

El perro robótico despierta la curiosidad de todos.

ayudar a personas mayores y con diversidad funcional

De este modo, Enric Lucea decidió poner en marcha un proyecto que busca ayudar a personas de la tercera edad y con diversidad funcional. " Khlipper puede servir para dar conversación a personas que sufren soledad, puede ayudar a recoger objetos… Podemos hacer que incluya otras tecnologías que den un golpe de mano en estas personas".

Lucea tiene entre ceja y ceja programar robots para que ayuden como decíamos a diferentes colectivos sociales. Entre estos, hay combatir la soledad de la gente mayor o facilitar su día a día recordando, por ejemplo, cuando tienen que tomar una medicina. También ayudar los niños que sufren enfermedades terminales, alguna discapacidad o que han sufrido algún tipo de choque emocional.

En busca de financiación y colaboraciones

El proyecto social que persigue Enric Lucea requiere músculo económico y la colaboración de entidades o empresas de todo tipos para hacerlo realidad. En esta línea, Lucea ya colabora y está en conversaciones con alguna Fundación como Disgrup. Por otro lado, también tendrá que trabajar con los robots para programarlos por las nuevas tareas que tienen que ayudar los ciudadanos en un futuro ahora ya no tan lejano.