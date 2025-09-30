Un juzgado ordena restituir al intendente Toni Rodríguez como jefe de investigación de los Mossos

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona ha ordenado la restitución del intendente de Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, al frente de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC) tras ser enviado a Rubí (Barcelona) como jefe del Área Básica Policial de la ciudad. Rodríguez fue relevado después de la destitución del mayor Josep LluísTrapero como jefe del cuerpo.

El fallo alega que "no se explicitan las razones de oportunidad que puedan sostener la falta de confianza o idoneidad que se apreciaron al inicio de su designación para el puesto que venía ostentando ni las razones que sustentan la decisión de un nuevo encargo de funciones".

La justicia defiende que no se conoce si, en el ejercicio del cargo del que ha sido cesado Rodríguez, "se han visto modificadas sus atribuciones y/o la ineptitud para acometerlas de forma que pueda concluirse en qué circunstancias se ha modificado su aptitud para el desarrollo de las funciones encomendadas", hecho por el que se estima la demanda interpuesta y anula las dos resoluciones impugnadas.

En el juicio, celebrado el pasado 26 de marzo, Rodríguez pidió que se declarara la nulidad de la resolución del 1 de febrero de 2022 en la que se le encomendaba la función de jefe del Área Básica Policial (ABP) de Rubí (Barcelona), dado que, según la demanda, el cambio carecía de fundamentación legal y suponía una vulneración del derecho a la motivación de los actos administrativos.

Major dels Mossos, Josep Lluís Trapero

Además de anular la destitución y de ordenar su restitución, la sentencia condena a la administración a pagar a Rodríguez las retribuciones que ha dejado de percibir durante todo este tiempo.

la generalitat no recurrirá

La Generalitat no recurrirá la sentencia que ordena la restitución del intendente de Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, al frente de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC) tras ser relevado a finales de 2021.

"Decir que desde el Govern se ha valorado y desde el Departamento de Interior, que no recurrirá a la sentencia. Por tanto, se acata la sentencia. Respetamos siempre las decisiones judiciales, esta también", ha dicho la consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes.

Silvia Paneque, consellera y portavoz del Govern

Paneque ha afirmado que Rodríguez tiene una trayectoria que le acredita como buen profesional, y que "será la Jefatura y será el propio Departamento y la dirección del Departamento quien tendrá que ver el lugar adecuado para el intendente".