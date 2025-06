La huelga en Freixenet se alarga: hasta el 10 de junio

La plantilla de Grup Freixenet ha decidido aprobar la huelga en todos los centros de trabajo en protesta por el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la empresa hasta el próximo 10 de junio. Una medida de presión para frenar los 180 despidos previstos y conseguir un plan de medidas no traumáticas y un proyecto de viabilidad para la producción del cava.

El sindicato CC.OO ha recordado que, en total, serán 11 días de huelga y ha asegurado que, por el momento, "está teniendo un seguimiento total por parte de los trabajadores de las diferentes plantas".

Está previsto que este martes se celebre una nueva reunión del periodo de consultas del expediente y el sindicato ha señalado que si no se retiran los despidos y se acuerdan medidas no traumáticas, no descartan nuevas movilizaciones y protestas.

¿cómo se origina el conflicto?

El conflicto entre los trabajadores de Freixenet y la empresa se originó a raíz del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la dirección de la compañía el 6 de mayo de 2025. El grupo alemán Henkel, propietario mayoritario de Freixenet, anunció su intención de despedir a 180 empleados, lo que representa aproximadamente un 24% de la plantilla en Catalunya. La empresa justificó esta medida alegando pérdidas económicas previstas para el ejercicio 2025 si no se reestructura su operativa

Los sindicatos, especialmente CCOO, han rechazado frontalmente el ERE, calificándolo de injustificado y traumático. Argumentan que existen alternativas menos agresivas, como prejubilaciones, recolocaciones internas o reducciones de jornada. Además, critican que el ERE se centre en trabajadores menores de 50 años, lo que consideran un “despropósito” por la vida laboral que aún les queda

Por ese motivo, los trabajadores han llevado a cabo movilizaciones y huelgas. Hasta la fecha, han realizado manifestaciones en Sant Sadurní d’Anoia, concentraciones frente al Parlament de Catalunya, y han convocado 11 días de huelga, con la última prórroga extendida hasta el 10 de junio. También han amenazado con judicializar el proceso si no se alcanza un acuerdo satisfactorio

Protestas ante las Cavas Freixenet

La empresa ha propuesto como medida alternativa la reubicación de 35 empleados en centros de producción en Italia y Alemania, donde Henkel también tiene bodegas. Sin embargo, esta opción ha sido rechazada por los sindicatos, que consideran que se trata de una estrategia de deslocalización encubierta y un ataque al tejido productivo local

Actualmente, las negociaciones siguen abiertas, con ocho reuniones celebradas hasta ahora, pero sin avances significativos. El conflicto se encuentra en un punto crítico, con la posibilidad de nuevas movilizaciones si no se desbloquea la situación antes del 10 de junio.

el ayuntamiento de sant sadurní, al lado de los trabajadores

El Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia ha mostrado un firme apoyo a los trabajadores de Freixenet frente al ERE anunciado por la empresa. Tras una multitudinaria manifestación que reunió a unas 2.000 personas en el municipio, el alcalde Pere Vernet se comprometió públicamente a elevar la moción de respaldo a la plantilla aprobada por el pleno municipal “hasta las más altas instancias”

El consistorio considera que el ERE no solo afecta a los trabajadores directamente implicados, sino que también pone en riesgo el modelo económico y social del Penedès, una comarca históricamente vinculada a la producción de cava. En este sentido, el Ayuntamiento ha expresado su preocupación por el impacto estructural que podría tener esta medida en el tejido productivo local y en la identidad del territorio.

Los trabajadores de Freixenet, concentrados ante el Parlament

El Ayuntamiento considera que la decisión empresarial representa una “brutal agresión” no solo a los puestos de trabajo, sino también al futuro del sector del cava. El consistorio ha respaldado estas reivindicaciones y ha instado a la empresa a reconsiderar el ERE y buscar soluciones alternativas que no impliquen despidos masivos.