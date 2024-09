Las guarderías privadas se quedan sin niños mientras las públicas no dan abasto

El 44% de las plazas en las guarderías privadas en Cataluña han quedado sin vacantes para el curso 2024-2025, según una encuesta realizada entre más de un centenar de centros adheridos a la Asociación Catalana de Llars

Específicamente, una de cada tres plazas de I2, una de cada cuatro de I1 y más de la mitad de las plazas de I0 han quedado sin ocupar.

La Asociación ha señalado que, en contraste, un gran número de niños no ha podido acceder a las guarderías públicas debido a la falta de plazas disponibles.

La colaboración público-privada, una posible solución

Ante esta situación, la Asociación ha expresado su disposición a colaborar con la administración pública, ofreciendo las plazas vacantes en los centros privados para satisfacer la demanda.

Conxita Pericó, presidenta de la Asociación, ha lamentado que "es una lástima que no se aprovechen estas plazas con la gran cantidad de niños que se han quedado fuera del sistema educativo en una etapa tan importante como es el 0-3". Pericó ha calificado de "incongruencia" que algunas guarderías privadas estén al borde de cerrar por no cubrir vacantes, mientras que muchas familias no han podido acceder al sistema público.

Desigualdad en la financiación entre pública y privada

La Asociación también ha criticado la diferencia entre la gratuidad de las plazas de I2 en las guarderías públicas y la subvención de 800 euros anuales por niño en las privadas.

Desde que se implementó la gratuidad en las guarderías públicas, las privadas han reportado una disminución en las inscripciones.

Según la encuesta, el 60% de los centros privados considera que esta situación les ha perjudicado más que en el curso anterior. Además, el 96% de los encuestados ha informado de bajas de alumnos que se han cambiado a la pública, siendo las de I1 (47%) e I2 (44%) las más afectadas

Niños en la guardería

Mayor afectación en municipios con baja densidad poblacional

La encuesta también revela que los municipios con menor densidad de población, como Sant Celoni, Piera o Esparreguera, son los que presentan más plazas vacías en guarderías privadas.

Por el contrario, los centros educativos de Barcelona y otras áreas con alta densidad de población han registrado menos vacantes y han notado en menor medida la competencia de la gratuidad en las guarderías públicas.

La presidenta Pericó ha subrayado que una subvención de 800 euros, que representa un descuento de unos 70 euros al mes, no puede competir con la gratuidad, lo que crea un "agravio comparativo" para las familias.