El gobierno aporta 73,5 millones más en el plan Moves III para cubrir todas las solicitudes del 2025

El gobierno inyecta 73,5 millones de euros más a la línea de ayudas Moves III, destinada a fomentar la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, la ampliación de la partida presupuestaria permitirá atender todas las solicitudes que habían quedado en lista de espera por la falta de fondo y también las que se presenten hasta el cierre de la convocatoria, previsto para el 31 de diciembre.

Con esta aportación, el presupuesto total de la línea de ayudas en Cataluña pasa de los 62 a los 135 millones de euros. Esta acción se enmarca en la nueva dotación de 400 millones de euros que anunció recientemente el gobierno español para vaciar las listas de espera en todo el Estado.

Hasta el momento, la línea de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos, dotada con 34,3 millones, ha recibido 19.824 solicitudes por un importe de 95,5 millones de euros, y solo a 6.209 se los había concedido la ayuda.

Con relación a los puntos de recarga, la línea contaba con 25 millones de euros y ha recibido más de 9.133 solicitudes por valor de 26 millones de euros.

El plan Moves III, en cifras

Para la compra de vehículos de propulsiones alternativas ,eléctricos, híbridos enchufables o de pila de combustible, las ayudas oscilan entre los 700 y 9.900 euros, en función de la tipología de vehículo, y también de si se desguaza el vehículo viejo y de las condiciones del solicitante.

En cuanto a la instalación de puntos de recarga, las ayudas pueden cubrir entre el 20% y el 80% del coste.

Según datos oficiales, el programa Moves III ha permitido la adquisición de 35.250 vehículos y a la instalación de 23.800 puntos de recarga, y ha movilizado una inversión de más de 900 millones de euros.

La línea de ayudas se inserta en el Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico 2025-2030, impulsado por el gobierno y que tiene como finalidad acelerar la implantación del vehículo electrificado en Cataluña, con el objetivo de lograr 180.000 nuevas matriculaciones de vehículos electrificados, la creación de 9.000 nuevos puntos de recarga de titularidad de la Generalitat y el ahorro de 470.000 toneladas de CO₂.