Las familias denuncian el encarecimiento de los comedores escolares: “Tiene un impacto brutal”

El curso escolar 2025-2026 está marcado por un encarecimiento del gasto escolar. Más allá del aumento de precio del material educativo, sube también el menú escolar. La entidad que agrupa las familias, la aFFaC (Asociaciones Federadas de Familias de Alumnas de Cataluña), denuncia que no ha parado de crecer en los últimos cuatro cursos, con un incremento del 22% que no es asumible. La directora de la entidad, Lidon Gasull, es contundente: “Tiene un impacto brutal, sobre todo en los familias con varios hijos y que no pueden optar a ayudas”.

Casi 8 € al día

En cuanto a las escuelas con dos horas destinadas en el comedor, el precio pasará de los 6,87 hasta los 7,13 € diarios por alumno. En los centros que hagan un tiempo de mediodía de dos horas y media, los 7,25 € diarios subirán hasta los 7,54. Así, para los niños que se queden a comer más de dos días, para comidas esporádicas el coste puede llegarse a ensartar hasta los 8,29 € por alumno diarios.

En la práctica, esto implica que la factura mensual familiar se encarecerá unos 5 € de media y frotará en algunos casos los 170 €. La aFFaC denuncia que las becas comedor son insuficientes y no llegan a todo el mundo y que el umbral de la renta es demasiado limitado.

Becas comedores, a partir del 8 de septiembre

Actualmente las becas comedor pueden cubrir el 70 o el 100% del precio del menú. En el curso 2023-24 las recibieron 48.485 niños y adolescentes de Barcelona, según cifras del Consorcio de Educación. La ayuda va en función de los ingresos y del número de miembros de la unidad familiar. La solicitud podrá hacerse a partir del 8 de septiembre de forma telemática y con firma electrónica.