Escudero carrega contra els pisos turístics i els acusa de fomentar la 'turismofòbia': "No tenen cap mena de normativa"

El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques Gironines, Antoni Escudero, carrega contra els pisos turístics i els acusa de fomentar la "turismofòbia".

Durant l'acte de commemoració del Dia Mundial del Turisme que s'ha celebrat al castell de Biart de Masarac (Alt Empordà), Escudero ha afirmat que "molesten els veïns" que hi viuen i que, a més, "no tenen cap tipus de normativa com sí que tenen les cases rurals". "El turisme no molesta, els hotels no molesten, les cases rurals no molesten. Qui molesta? Els habitatges d'ús turístic", ha dit. D'altra banda, Escudero ha afirmat que un dels principals problemes que pateix el sector turístic és la falta de mà d'obra.

SJ Escudero a la XIX edició del dia mundial del turisme al Castell de Biart

El castell de Biart de Masarac ha acollit aquest dilluns la 19a edició del Dia Mundial del Turisme organitzada per la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques Gironines.

El seu president ha aprofitat l'acte per fer balanç de la temporada turística, que ha dit "no ha anat ben bé com s'esperava" perquè els turistes catalans i espanyols han tornat a viatjar, i també per denunciar les mancances que pateix el sector.

Escudero ha assegurat que un dels principals problemes que pateixen és la falta de personal i també l'absentisme laboral, que atribueix en part a la facilitat per tramitar les 'autobaixes' i el cost que això suposa per al sector turístic.

En aquest sentit, Escudero ha admès que molts no volen treballar en aquest sector -tot i que ha negat que estigui mal pagat- i ha assegurat que la manca de mà d'obra ha provocat que aquest estiu "alguns establiments no hagin pogut obrir de nits i que molts no hagin pogut obrir directament perquè no han pogut fer la plantilles".

SJ D'esquerra a dreta, Antoni Escudero, Josep Rull, Miquel Noguer i Pere Perramón

Sobre això, ha demanat a les administracions que accelerin els permisos de treball per a les persones amb permís de residència que fa anys que resideixen al país però que "no poden treballar". Escudero diu que això suposa una "borsa de treball" que no es pot utilitzar i que, alhora, fomenta "l'economia submergida". "Nosaltres no volem això. Volem que els nostres empleats estiguin regularitzats", ha insistit.

Escudero també ha criticat com s'ha gestionat la taxa turística i que "no es destini al sector" i ha demanat "solucions" estructurals per fer front a la sequera. "No podem dependre només de la pluja", ha dit.

D'altra banda, Escudero ha carregat contra els habitatges d'ús turístic. El president de la federació ha assegurat que promouen la 'turismofòbia' perquè la manca de regulació fa que "amb una simple autorització municipal" en puguis obrir un.

"No tenen cap tipus de normativa com poden tenir els cases rurals. Quan es van crear van haver de complir 50 normes, que és com ha de ser. Però tu ara et compres un pis i vas a l'Ajuntament i ningú et diu res", ha afirmat.

Amb tot, Escudero ha dit que turisme no molesta, com tampoc ho fan els hotels o les cases rurals. "Qui molesta? Els habitatges d'ús turístic", ha afegit. Tot i això, ha volgut deixar clar que no té res en contra d'aquells que ostenten pisos turístics, però que "és una evidència el que està passant".

Sobre la turismofòbia, també s'hi han referit en els seus discursos el subdelegat del govern espanyol, Pere Perramon, i el president del Parlament, Josep Rull, que han animat a combatre aquesta problemàtica promovent "la qualitat". Per la seva banda, el president de la Diputació, Miquel Noguer, ha dit que el turisme és necessari i que ho és "cada dia una mica més" i que, malgrat els aspectes negatius, cal crear "un relat atractiu".

SJ Premiats a l'edició d'enguany

Tres guardons

En el marc de l'acte i per segon any consecutiu, s'han concedit tres reconeixements. En la categoria de persona de la societat civil, s'ha reconegut el periodista Pitu Anaya; en la d'empresa proveïdora, Repsol Butano i en la d'institució, a l'alcalde de Masarac, Lluís Pujol.