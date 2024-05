¿Eres adicto al juego?: "Si respondes sí en más de 7 preguntas te has de preocupar"

En los últimos años, la adicción al juego ha crecido de manera alarmante debido a la accesibilidad del juego a través de dispositivos móviles.

Lo que antes requería desplazarse a un casino o una sala de bingo, hoy está al alcance de la mano de cualquier persona con un teléfono móvil.

Eduardo, portavoz de Jugadores Anónimos, explica cómo esta facilidad ha generado un incremento en la cantidad de personas, especialmente jóvenes, que desarrollan problemas graves con el juego.





Fundado en 1957 por dos individuos que comenzaron compartiendo sus problemas de juego, Jugadores Anónimos se ha convertido en una fraternidad de hombres y mujeres que buscan apoyarse mutuamente para superar su adicción.

Según Eduardo, la misión de la organización es simple, pero profunda: "compartir sus experiencias, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del juego".









La proliferación del juego en dispositivos móviles ha complicado la recuperación de los adictos. Eduardo relata que el problema radica en la omnipresencia del móvil:

"El móvil lo puedes usar en cualquier lado, es una facilidad muy grande y cada vez hay más jóvenes"

La facilidad para acceder a plataformas de juego en línea ha creado un entorno donde es difícil escapar de la tentación.

Para Eduardo, la concienciación sobre su problema fue un proceso largo y doloroso. No se dio cuenta de que estaba enganchado hasta que perdió grandes cantidades de dinero y su esposa descubrió la magnitud de su problema.

"Mi problema, por desgracia, cuando estás en el juego, no me doy cuenta de que estaba enganchado en el juego, mi mujer se dio cuenta"

Fue entonces cuando decidió buscar ayuda y encontró a Jugadores Anónimos, donde comenzó su camino hacia la recuperación.





Sin embargo, la lucha contra la adicción al juego no es sencilla. Eduardo subraya que el juego es una enfermedad reconocida y que, aunque no tiene cura, puede ser controlada.

El apoyo de Jugadores Anónimos y la asistencia a las reuniones son fundamentales para el proceso de rehabilitación. "Hoy no voy a jugar, porque yo hoy no voy a jugar. Mañana, no lo sé", es el lema que los miembros utilizan para mantenerse enfocados en su recuperación diaria.

La falta de visibilidad y el bajo reconocimiento de la adicción al juego como un problema grave son preocupaciones importantes para Eduardo. Señala que aunque hay ayuda disponible, muchas personas no son conscientes de la gravedad de su adicción hasta que es demasiado tarde.

La falta de control y regulación sobre el acceso al juego, especialmente a través de dispositivos móviles, es una gran parte del problema. "Las leyes no están al pie, sí se pueden mejorar mucho", dice Eduardo, destacando la necesidad de una regulación más estricta para limitar el acceso fácil al juego.

Jugadores Anónimos ofrece un número de teléfono disponible las 24 horas para cualquiera que necesite ayuda. Eduardo enfatiza la importancia de dar el primer paso y buscar apoyo.

"Solo es levantar el teléfono y llamar, si esta entrevista hace que una o dos personas busquen ayuda, ya me sentiré contento".

La organización también proporciona un test de 20 preguntas en su página web para ayudar a las personas a identificar si tienen un problema con el juego.

Preguntas como "¿Alguna vez ha jugado para evadirse de las preocupaciones, los problemas, el aburrimiento, la soledad, el dolor o una pérdida?" son parte de este test que puede ser el primer paso hacia la recuperación.

En conclusión, la adicción al juego es un problema creciente y complejo en la era digital. Jugadores Anónimos continúa siendo un faro de esperanza para aquellos que buscan superar su adicción, ofreciendo apoyo y una comunidad de personas con experiencias similares.

La lucha es diaria, pero con concienciación, apoyo y la regulación adecuada, es posible controlar esta adicción devastadora.