Entradas con un 50% de descuento para visitar la Sagrada Familia para los barceloneses durante todo el 2026

La basílica de la Sagrada Familia quiere celebrar el 2026 con una promoción dirigida exclusivamente a los residentes en Barcelona. Desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2026, el templo ofrece un descuento del 50% en cualquier tipo de entrada vigente individual a todas las personas que acrediten ser residentes en la ciudad.

De este modo, la Sagrada Familia quiere hacer participar la ciudadanía en todas las celebraciones históricas previstas el año entrante: la conmemoración de la muerte de Antonio Gaudí y la culminación de la torre de Jesús, la última de las torres centrales de la basílica.

¿Cómo comprar las entradas ?

Cada reserva de tickets puede incluir hasta un máximo de nueve entradas, con la condición de que todas las personas que se beneficien de esta promoción tienen que vivir en la ciudad de Barcelona.

Para comprar las entradas con el 50% de descuento, uno de los beneficiarios tiene que enviar un correo electrónico a resident@ext.sagradafamilia.org con la documentación que acredite que tanto él como el resto de visitantes son residentes en Barcelona.

El comprador tendrá que adjuntar un justificante de residencia, ya sea una fotocopia del DNI o una del padrón municipal. Todos los beneficiados tendrán que llevar esta documentación el día de la visita para acreditar la condición de residente.

Cuatro tipos de entradas individuales

Las entradas de esta promoción se podrán comprar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2026. El descuento del 50% se aplicará según la disponibilidad en cada momento y para cualquier de las entradas vigentes en la modalidad individual. Los tipos de entradas que participan en la promoción son cuatro:

Sagrada Familia

Sagrada Familia con torres

Sagrada Familia con torres y visita guiada

Sagrada Familia con visita guiada

Las entradas no se podrán adquirir en línea ni en el recinto y todas son nominativas, personales e intransferibles. Por este motivo, el beneficiado con el descuento del 50% no puede dar ni regalar las entradas a otra persona, aunque también sea residente en la ciudad.