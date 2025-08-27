Encuentran muerta en la cárcel a la mujer de 25 años acusada del asesinato de un hombre en Calella

La mujer fue localizada sin vida en el interior del centro penitenciario de mujeres Wad-ras de Barcelona

La joven de 25 años, detenida en julio por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre en Calella (Barcelona) se ha suicidado en el centro penitenciario de mujeres Wad-Ras de Barcelona, según han informado fuentes de la Conselleria de Justicia. La joven fue localizada sin vida, ayer sobre las 16.00, en su celda.

La mujer fue detenida el 22 de julio como presunta autora de la muerte de un hombre de unos 60 años. A primera hora de esa tarde de julio, los agentes recibieron un aviso en el que se informaba de que en un domicilio del centro del municipio podía haber un cadáver.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes localizaron el cuerpo sin vida y atado del hombre y detuvieron a la mujer que residía en el piso.

Las primeras investigaciones apuntan que arrestada y víctima no eran pareja, y los vecinos sí que reseñaron constantes peleas y discusiones en el piso.

La policía inició la investigación, para determinar el alcance de la relación entre ambos, y averiguar lo sucedido en el piso. Finalmente, los Mossos d`Escuadra detuvieron a la mujer de 25 años, y el juzgado de instrucción determinó su ingreso a prisión provisional para evitar que abandonase el país.

El hecho que la policía descubriese, que la mujer tenía las maletas preparadas, y que en su círculo de amistades dijera que planeaba marcharse de España, influyo en la decisión judicial, según informa El Caso.

Pasado un mes de su detención e ingreso en la cárcel de mujeres de Wad- Ras, la mujer se ha suicidado en su celda, y los investigadores trabajan en los motivos que indujeron a la mujer a tan drástica decisión; si tienen que ver con el juicio pendiente, o si es por causas externas.