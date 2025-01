Els comerços inicien les rebaixes després d’una campanya de Nadal “molt bona”

Aquest dimarts el cartell de rebaixes ja es pot veure a la majoria de comerços Tot i que algunes botigues havien anticipat els descomptes, moltes d’altres han esperat fins a passat Reis, i han començat les rebaixes aquest 7 de gener, com era tradicional fins ara.

Com passa també cada any, l’arribada dels descomptes ha atret els compradors a les botigues i als centres comercials. El fet, però, és que probablement les trobaran més buides i amb menys estoc, després d’una campanya de Nadal que els mateixos comerciants han qualificat de “molt bona” i amb vendes “rècord”.

Entre els qui pel matí passejaven a la recerca de descomptes, n’hi ha que han explicat que s’hi gasten els diners que els hi han portat els Reis, mentre que d’altres volen aprofitar sobretot per comprar roba per als fills o per trobar alguna ganga per a ells. Aquests primers dies de rebaixes els descomptes van del 30 al 50 %, tot i que també se’n poden trobar del 70 %. Segons Antoni Torres President de PIMEC Comerç , cal desconfiar d’aquests descomptes tant elevats. “És impossible que hi hagi rebaixes del 70 % el primer dia”.El comerç afronta les rebaixes amb menys estoc i no preveu oferir tants descomptes com altres anys

“Seran unes bones rebaixes i seran curtes”

Torres, ha vaticinat que “seran unes bones rebaixes” però “curtes”, per arriben després d’un any de vendes “molt bo” i que també creu que es mantindrà el creixement de vendes d’aquest Nadal “però potser amb descomptes no tant grans com en temporades passades”.Pel que fa al producte estrella serà, com sempre, la roba i el calçat, seguit del parament de la llar.

Menys peces d’abric que altres anys

El fred que ha fet aquests dies, en comparació amb l’any passat, també ha ajudat a vendre peces d’abric i no s’han anticipat els descomptes d’aquests productes, com ha passat en altres ocasions. Això fa que en aquesta campanya hi hagi menys productes on triar i remenar. A més, el bon temps — sense dies de pluja i la presència de més turistes per Nadal, sobretot asiàtics, també ha contribuït a baixar els estocs de les botigues.