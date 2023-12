Els casos de miopia més greu, els de més de sis diòptries, han passat d’afectar l’1,3 % dels adolescents miops de 12 a 18 anys a afectar el 8,2 % en cinc anys. És una de les conclusions de l’informe L’estat de la salut visual dels adolescents a Espanya, presentat per l’associació Visión y Vida, la Fundació Mapfre i Correus Express, i que es va dur a terme del 2017 al 2022. L’estudi destaca que gairebé un de cada tres joves de 12 a 18 anys és miop. A Catalunya, sis de cada 10 adolescents afirma que no s’hi veu bé o que podria veure-hi millor. Els experts vinculen l’empitjorament de la visió a l‘ús de pantalles, el poc temps d’oci a l’exterior i els hàbits de vida.

L’estudi neix dels resultats obtinguts per tres vies: més de 4.000 tests fets en el marc de la campanya “Veure la vida en 4K”, un informe poblacional de test autorespost per més de 3.000 joves de 12 a 18 i una anàlisi de 763 miops que van acudir a l’òptica el 2017 i van tornar-hi el 2022, fet que ha permès comprovar la progressió de la seva miopia.

Amb tota la informació recopilada, l’informe conclou que hi ha un desplaçament generalitzat dels valors cap a les diòptries més altes. Dels 763 miops de qui s’ha analitzat com ha progressat la visió, aproximadament un 1 % se situava el 2017 en la franja de miopia magna (més de sis diòptries), mentre que aquest grup va augmentar fins a un 8,2 % el 2022.

Set de cada 10 joves de 12 a 18 anys necessita ulleres

A banda, dels més de 4.000 tests fets en el marc de la campanya “Veure la vida en 4K” es desprèn que set de cada 10 joves de 12 a 18 anys necessita ulleres o lents de contacte per veure-hi bé i que més de la meitat dels enquestats té miopia. També destaca que set de cada 10 enquestats utilitza el mòbil a les fosques abans d’anar a dormir i que quatre de cada 10 senten sequedat ocular quan abusen de les pantalles. Dels tests visuals fets, es manifesta que un de cada tres joves té hipermetropia i que un 4,2 % supera ja les sis diòptries i pateix miopia magna.

Elisenda Ibáñez, presidenta i coordinadora (opticooptometrista) de l’associació Visión y Vida diu que això s’explica perquè ara es fa servir menys la visió de lluny i molt la més pròxima. Tot i que la miopia té un caràcter hereditari, ha explicat en roda de premsa, hi ha hàbits que poden contribuir a alentir la progressió, com ara fer esport o oci a l’exterior, una alimentació saludable o un ús adequat de les pantalles, així com ajustar-ne la llum, fer descansos o limitar el temps per edat. , ha afegit que el problema rau en el fet que se li demana a l’ull que es passi més de 10 hores diàries mirant de prop.

Limitar l’ús de pantalles abans dels 7 anys, crucial

Una de les claus per prevenir el sorgiment de miopies magnes és limitar l’ús de les pantalles que en fan els més petits. El sistema dels menors de set anys no està desenvolupat per enfrontar-se a les pantalles i, per això, el millor és limitar el seu ús fins passada aquesta edat.

“El desenvolupament i maduresa del sistema és crític en els primers anys de vida”, ha indicat. Mirar una pantalla petita implica un esforç d’enfocament i acomodació, perdre la visió tridimensional o un desequilibri pel fet de no tenir un estímul visual perifèric, entre d’altres. A més, durant l’ús de pantalles es redueix la freqüència de parpelleig i l’ull es resseca.