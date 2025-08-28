Dos detenidos en Gerona y uno en Barcelona por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil

La Policía Nacional ha detenido a 16 personas, dos en Girona y una en Barcelona, por poseer y distribuir material de explotación sexual infantil. El cuerpo ha confirmado que el detenido en Barcelona es profesor de secundaria. También destaca que uno de los detenidos en Girona es el responsable de la distribución de más de 85.000 archivos, y se dedicaba a observar y fotografiar desde su domicilio a menores mientras estaban jugando en el patio del colegio. De hecho, durante el registro de su domicilio se localizaron unos prismáticos.

A partir de ahí, la investigación se ha extendido a diversos puntos del Estado. Estos detenidos, que fueron arrestados en Cáceres y Lugo han ingresado en prisión provisional dada la gravedad y dureza de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que visualizaban y compartían. Aparte de estos detenidos, la policía investiga a otras 5 personas.

Arresto de la Policía Nacional

Por otra parte, en los registros practicados se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos conteniendo graves agresiones sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.

colaboración internacional

Según ha confirmado la Policía Nacional, la colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, ha sido fundamental para identificar a los agresores. La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia tuvieron conocimiento de la existencia de personas intercambiando material ilícito a través de redes "Peer to peer" (P2P). Este tipo de redes permiten poner en contacto a usuarios de cualquier parte del mundo y compartir casi cualquier tipo de archivo, entre los que se incluyen vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

detenciones por toda españa

Del total de investigados, los agentes han logrado identificar a 21 personas ubicadas en diferentes puntos de España. De estas, 16 fueron detenidas:. Las provincias en las que se han producido estas detenciones han sido Girona (2), Barcelona (2), Asturias (2), Las Palmas de Gran Canaria (2) y Guipúzcoa (2).

Hay otros puntos del Estado, como Cantabria, Valencia, Cáceres, Pontevedra, Lugo o Castellón donde también se han producido detenciones de sujetos vinculados con el caso. Además, también existen otros 5 investigados, repartidos entre las provincias de Navarra (2), Madrid (1), Málaga (1) y Valladolid (1).

la importancia de frenar estas prácticas

La Policía Nacional tiene habilitada una dirección de correo electrónico 'denuncias.pornografia.infantil@policia.es' para que cualquier ciudadano que tenga información sobre la existencia de la difusión, tenencia y almacenamiento de pornografía infantil pueda comunicarlo de manera totalmente anónima y confidencial. Asimismo, se recuerda la importancia de no compartir o almacenar este tipo de imágenes de menores, ya que estarían incurriendo en la comisión de un delito.