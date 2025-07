Una diputada de la CUP rompe una foto de Felipe VI en el Parlament: “Los catalanes no tenemos Rey”

El Parlament ha vivido este jueves un episodio de tensión política cuando la diputada de la CUP Laia Estrada ha roto una fotografía del rey Felipe VI desde el atril, al cierre de su intervención en el debate de una moción presentada por el PP catalán sobre “la debilidad del Estado español en Cataluña”. Este gesto ha provocado las protestas del PP y Vox, que han censurado a la Mesa de la cámara catalana porque no ha intervenido para llamar al orden a la diputada, a diferencia de lo que ha hecho en anteriores ocasiones, con otros diputados, y “por mucho menos”.

Durante su intervención, Estrada ha criticado a la monarquía, calificándola como una institución impuesta por “un dictador” y ha reprochado a Felipe VI el discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017, en pleno desafío independentista, avalando el “a por ellos”. Ha sido entonces cuando ha roto la foto del Rey, que había colocado boca abajo, mientras aseguraba que “los catalanes no tenemos Rey”. La diputada ha mencionado también al rapero Pablo Hasél porque, según ella, está en prisión por asegurar que "los Borbones son unos ladrones".

PP y vox protestan a la mesa

PP y Vox han protestado por esta acción. Juan Fernández, portavoz del grupo parlamentario del PP, ha censurado la pasividad de la Mesa, que en ese momento estaba presidida por la diputada de ERC Raquel Sans, ante la ausencia del presidente del Parlament, Josep Rull. “Es una vergüenza que se falte al respeto al jefe del Estado de forma tan insultante”, ha señalado el dirigente popular, quien también ha recordado que, en otras ocasiones, se ha llamado la atención a otros diputados “y por mucho menos”. Sans, por su parte, ha defendido que la acción se enmarca en el derecho a la libertad de expresión, aunque ha invitado a los grupos a trasladar sus quejas a la comisión del estatuto del diputado.

Y eso es precisamente lo que va a hacer el grupo parlamentario de Vox. Su portavoz, Joan Garriga, ha denunciado que el gesto de Estrada vulnera el “decoro” del Parlament. Y también ha avanzado que no descartan emprender acciones legales, están estudiando la posibilidad de presentar una querella por injurias a la Corona.

No es la primera vez que diputados de la CUP rompen una foto del Rey. Ya llevaron a cabo una acción parecida en 2016, aunque en aquella ocasión lo hicieron en la sala de prensa del Parlament, no en el hemiciclo. Querían protestar, de ese modo, por la detención de varios independentistas que quemaron fotos de Felipe VI y no fueron a declarar ante la Audiencia Nacional.

En otras ocasiones, los diputados antisistema han protagonizado otras acciones muy controvertidas, y no solo dirigidas al jefe del Estado. Así, por ejemplo, en 2014, el entonces diputado de la CUP David Fernández sacó una sandalia y se la mostró al exministro de Economía, Rodrigo Rato, durante una comisión parlamentaria sobre el caso Bankia, llamándolo “gánster” y asegurando que "nos vemos en el infierno".