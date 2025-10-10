Detenido un antiguo empleado de una sala de juegos de Barcelona por robar 52.000 euros en el local

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 39 años por supuestamente robar con fuerza en un salón de juego interactivo del distrito de Sant Martí de Barcelona --del que había sido un antiguo trabajador-- y llevarse 52.000 euros de una de las cajas fuertes, cuya contraseña cambió antes de que le despidieran. Puso la fecha de su cumpleaños, lo que le facilitó el robo, pero a la vez ha dejado una pista clave para su identificación y acusación de ser presunto autor del robo.

Los hechos se remontan a finales del mes de abril, cuando las víctimas se dieron cuenta de que, a pesar de que no había ninguna señal de forzamiento de accesos y la alarma no se activó, un hombre habría accedido al interior del establecimiento y robado 52.000 euros de la recaudación del negocio, informan este viernes en un comunicado la policía catalana.

En las imágenes aparecía una persona disfrazada con gabardina, paraguas, sombrero y mascarilla --para evitar ser identificado-- y se observa como el investigado llegó de forma directa, conocía la ubicación de las cámaras y las inutilizaba, bien con cinta o abriendo el paraguas.

El pasado 2 de octubre los investigadores establecieron un dispositivo de localización y detención del hombre, y se llevó a cabo una entrada y pesquisa en su domicilio, donde se intervinieron 9.000 euros en metálico; el detenido pasó a disposición judicial el pasado 4 de octubre.