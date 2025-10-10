Detenido un antiguo empleado de una sala de juegos de Barcelona por robar 52.000 euros en el local
El hombre que conocía el local entró disfrazado para evitar su identificación en las cámaras de seguridad del salón de juego, ubicado en el distrito de Sant Martí
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 39 años por supuestamente robar con fuerza en un salón de juego interactivo del distrito de Sant Martí de Barcelona --del que había sido un antiguo trabajador-- y llevarse 52.000 euros de una de las cajas fuertes, cuya contraseña cambió antes de que le despidieran. Puso la fecha de su cumpleaños, lo que le facilitó el robo, pero a la vez ha dejado una pista clave para su identificación y acusación de ser presunto autor del robo.
Los hechos se remontan a finales del mes de abril, cuando las víctimas se dieron cuenta de que, a pesar de que no había ninguna señal de forzamiento de accesos y la alarma no se activó, un hombre habría accedido al interior del establecimiento y robado 52.000 euros de la recaudación del negocio, informan este viernes en un comunicado la policía catalana.
En las imágenes aparecía una persona disfrazada con gabardina, paraguas, sombrero y mascarilla --para evitar ser identificado-- y se observa como el investigado llegó de forma directa, conocía la ubicación de las cámaras y las inutilizaba, bien con cinta o abriendo el paraguas.
El pasado 2 de octubre los investigadores establecieron un dispositivo de localización y detención del hombre, y se llevó a cabo una entrada y pesquisa en su domicilio, donde se intervinieron 9.000 euros en metálico; el detenido pasó a disposición judicial el pasado 4 de octubre.