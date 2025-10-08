Detenida una mujer por robar al personal de limpieza de los edificios

Para la víctima fue toda una agria sorpresa. Trabajadora del personal de limpieza de un edificio en Barcelona, dejó una mochila de su propiedad con 600 euros, en la sala de contadores, donde el personal de limpieza se cambia.

Al finalizar su turno de trabajo, y volver a cambiarse a la zona, ni rastro de la mochila. La habían robado. Pocos días, después, vio a una mujer con su mochila. Así, empieza la investigación policial, en diciembre del año pasado, que ha concluido con la detención de la presunta autora de los delitos, una mujer de 38 años con antecedentes de siete detenciones anteriores.

Los Mossos d`escuadra explica que el modus operandi de la detenida era el mismo: se hacía pasar por vecina o repartidora de correos --llevaba cartas en las manos y hacía ver que las repartía--, esperaba a que la víctima marchara de la zona de contadores y sustraía los efectos personales que tenía. Se le atribuye 23 hurtos, y no descarta un mayor número de hurtos.

Si, por motivo de su trabajo, la trabajadora tenía acceso a llaves de trasteros, aunque fueran de otras fincas, también los sustraía y accedía a ellos para llevarse lo que encontrara y, además, si conseguía hacerse con una tarjeta de crédito, hacía cargos fraudulentos en estancos, administraciones de lotería, supermercados y bazares orientales.

Detenida junto a un hombre que llevaba 40 tarjetas de 40 personas distintas

En el marco de la investigación policial, los agentes de los Mossos d`Escuadra detuvieron 'in fraganti' a un hombre de 39 años, a raíz de un aviso de un ciudadano que le vio acceder a una finca --en cuyo registro se encontraron herramientas específicas para la rotura de cerraduras--, quien iba acompañado de la investigada.

El hombre llevaba documentación de identificación, tarjetas de crédito y de transporte público a nombre de cuarenta personas distintas y le constan 29 detenciones relacionadas con robos con fuerza en domicilios.

La investigación, que sigue abierta, ya ha permitido que las Unidades de Investigación de Les Corts y de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) atribuyan a la detenida otros 6 robos --2 en Les Corts, y 4 en L'Hospitalet-- en sus respectivas demarcaciones.