Criar a un niño en Cataluña se encarece un 15% desde el 2022 hasta los 938 euros mensuales, según Save the Children

El último CIS del mes de octubre rompe con una falsa percepción y revela un dato muy interesante, la percepción es que no se tienen hijos por cierta comodidad, y el estudio nos daba la causa principal; el 77,3% de la población asegura que no tienen más hijos por una cuestión económica. De cada 100 ciudadanos, 77 quisieran tener más hijos y no pueden.

Un estudio de Save The Children nos aporta el dato económico: Este año, el coste mensual de la crianza en Cataluña llega a 938 euros por niño. Estamos hablando de 12.000 euros al año. El coste ha subido un 15% respecto al año 2022. Por cierto, en Cataluña lideramos el gasto en España. La media en el resto de España es de 758 euros y en Cataluña 938. Y esos datos tienen consecuencias directas.

La natalidad está a la baja en Cataluña, en 2023 nacieron 54.217 bebés, un 3,8% menos que el año anterior y la cifra más baja en los últimos 70 años. Y es que la precariedad laboral y la dificultad de acceso a la vivienda retrasan la edad de tener hijos, incluso en la franja de 30 a 35 años se ha reducido la natalidad.

El encarecimiento del coste en la crianza se debe principalmente a la inflación, especialmente en lo que se refiere a los suministros del hogar y la alimentación. En concreto, los gastos en alimentación han aumentado un 35% desde 2022, mientras que la vivienda ha acumulado un aumento del 145% desde 2018. Lo ha explicado Ona Lorda Roure, responsable de políticas de infancia de Save the Children en Cataluña.

La vivienda ha sido sin duda el factor más grave, evidenciándose como uno de los principales obstáculos económicos para las familias. Además, el 44,4% de los niños vive en hogares con dificultades para afrontar gastos imprevistos y el coste de la crianza también varía según la edad.

Se trata de la tercera edición del informe 'El coste de la crianza' realizado por Save the Children, después de que se hiciera el primero en 2018.