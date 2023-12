Consejos para cuidar tu flor de Pascua o poinsettia y que sobreviva a la Navidad

La poinsettia es, junto al árbol y el belén, uno de los grandes iconos decorativos de la Navidad. Además de la tradicional planta de Pascua en rojo, también las tenemos en blanco, o incluso en rosa. Pero al margen de lo bonito que es decorar y hacer composiciones con estas plantas típicamente navideñas, mucha gente no sabe cómo conservarlas, ya que la consideran una flor muy delicada. Por eso, hoy de vamos a dar unos breves consejos para conservar tus poinsettias.

Cuidado con la temperatura

A la hora de conservar la poinsettia o Flor de Pascua, la temperatura es un factor fundamental. Al igual que les ocurre a los abetos naturales, la calefacción es el enemigo número 1 de las Flores de Pascua. Por eso, hay que evitar poner la calefacción demasiado fuerte si queremos mantener la planta en perfecto estado, con una temperatura que de entre 16º por la noche, y 22 o 23º por el día. Y contra más alejada esté de los radiadores, estufas o chimenas, mejor te aguantará.



Riega la Flor de Pascua, pero no la ahogues La planta siempre deberá estar húmeda, regándola un par de veces a la semana, dependiendo siempre de la temperatura de la estancia. Eso sí, riega en su justa medida y no ahogues la planta, evitando encharcar la superficie de la tierra, ya que provocará que se pudran las raíces. Además, si puedes regar de forma indirecta, poniendo un plato de agua y dejándolo así durante un cuarto de hora aproximadamente, mejor que mejor. Evita también que el agua toque las hojas y flores. El color negruzco te indicará que tiene demasiada agua.



Necesita luz, pero no la quemes

La Flor de Pascua es una flor de fiesta,de alegría... Y por eso, necesita estar en una estancia en la que tenga mucha luz para mantenerse en buen estado y que mantenga sus vivos colores. Eso sí, evita que le dé de forma directa la luz del sol.







Evita las corrientes de aire



Si tú evitas exponerte a una corriente de aire para no resfriarte, deberás hacer lo mismo con tu poinsettia. Es una planta muy delicada, y puede provocar que se le caigan las hojas antes de tiempo.





Evita los ambiente secos



En las habitaciones muy secas, algo muy habitual en las casas con calefacción, las Flores de Pascua lo pasan mal, ya que la falta de humedad puede provocar la caída de las hojas. Prueba a poner humidificadores para aumentar la humedad del ambiente.

Si quieres que floreza al año siguiente

Puede parecer un mito, pero sí que es posible que una Flor de Pascua sobreviva a la Navidad, y que incluso vuelva a florecer al año siguiente. Seguro que lo has visto en casa de algún amigo y familiar, y te has preguntado los motivos por los que a ti no te sobrevive.

Si has seguido los consejos que te hemos dado, es probable que tu planta llegue a la próxima Navidad. Y si además que tu Poinsettia vuelva a florecer esplendorosa y con su color habitual, deberás tenerla entre 10 o 12 horas a oscuras, podándola en primavera para ayudarle a que crezca más fuerte. Esperamos que con estos sencillos consejos logres que tu Flor de Pascua sobreviva en perfecto estado toda la Navidad.