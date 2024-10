"Com Nou", un programa d'intercanvi d'objectes en perfecte estat rescatats de les deixalleries

"Quina llàstima llençar-ho. Si està com nou". Quantes vegades devem haver dit o bé sentit aquesta frase? Segurament és una frase que ha sonat a la major part de les llars de Catalunya, per no dir a totes.

Avui parlem d'un projecte impulsat per la Mancomunitat Penedès-Garraf i que ha entrat en funcionament aquest mes de setembre. Una quinzena de deixalleries que gestionen els residus de 26 municipis recullen tot el que pugui tenir una segona vida i ho traslladen a l'Espai Com Nou per seguir donant servei o tornar a generar il·lusions.

Una nau industrial plena de bicicletes, mobles, electrodomèstics i també coses no tan habituals de trobar a casa, com per exemple una arpa o una col·lecció de més de 500 vinils de música dels anys 60 i 70 on hi ha alguns clàssics de Tom Jones, Luis Aguilé o Guillermina Mota. Les coses que hi ha exposades en aquest espai tenen en comú que, tot i estar en perfectes condicions, van estar a punt de llençar-se. Aquí les han revisat, les han netejat i, si era necessari, s'hi ha fet una petita reparació. Ara esperen que algú, amb el cartronet segellat a la deixalleria, se les emporti a casa. Totalment gratis.

"Un producte reutilitzat, reparat o de segona mà és un residu no generat. Si no haguessin arribat aquí, a l'Espai Com Nou, segurament haurien acabat a l'abocador."En qualsevol cas, l'Espai Com Nou té una sèrie de normes per evitar la picaresca. En parlem amb David Martínez Raventós, tècnic de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

"No és un servei il·limitat. Com a norma general, et pots emportar un producte al mes. A banda, els usuaris signen un document conforme es comprometen a no vendre'l. No és la nostra voluntat, però, si detectem explorant les xarxes socials o bé aplicacions de segona mà que s'han posat a la venda, podríem arribar a sancionar els usuaris."

En casos d'objectes que poden ser d'ús temporal, també hi ha la possibilitat d'agafar-los en préstec, com qui agafa un llibre a la biblioteca. Per exemple, al magatzem de la nau, hi ha una vuitantena de cadires de plàstic que podrien ser molt útils per a un esdeveniment esporàdic com un recital o una conferència. En aquest cas, es recullen, es fan servir i es retornen a l'Espai Com Nou. Una tercera sortida de tot el que s'hi exposa són les persones en risc d'exclusió social que arriben derivades dels Serveis Socials dels ajuntaments integrats a la Mancomunitat Penedès-Garraf. Aquests usuaris es podran endur una nevera, un microones, joguines per als més petits de casa o el que vegin que necessiten.

A més, de tots els llocs de treball que s'han generat amb el projecte Com Nou, n'hi ha una part que estan ocupats, precisament, per persones en risc d'exclusió social.

Si vols conèixer més d'aquest espai, escolta la nostra entrevista a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra.