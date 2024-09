Cerca del 50% de las cirugías plásticas no las realizan cirujanos plásticos: "Vemos carnicerías"

Se ha incrementado de forma exponencial la demanda por realizar operaciones de cirugía estética.

El volumen de operaciones ha subido un 200% en la última década. Y cuál es la que más se pide: el incremento de senos con implantes, sobre todo en la franja de entre 18 y 29 años. ¿Pero cuál es el problema? Presta atención a este dato: más o menos la mitad de las cirugías estéticas que se practican no las realizan cirujanos plásticos. Es una denuncia que hace la Sociedad Catalana de Cirugía Plástica Reparadora. Y esto puede tener consecuencias: que no salga bien, porque no se consiguen los resultados esperados, o incluso poner en peligro la propia vida del paciente.

¿Dónde nace el problema?

El problema es que la legislación española permite que cualquier médico licenciado en medicina y cirujano pueda realizar cualquier acto médico. En definitiva, la ley no requiere a los médicos especialistas, sean en cirugía plástica o en otras especialidades, tengan las competencias dentro de sus programas oficiales formativos.

¿Y qué puede ocurrir?

Pues un profesional que ha realizado un máster en cirugía plástica pueda realizar este tipo de operaciones. ¿Es suficiente? No, según denuncia la Sociedad catalana de cirugía Plástica.

¿Por qué? Estos másteres tienen una duración de tres a seis meses, mientras que el especialista ha recibido esta calificación vía MIR y con una especialización de cinco años que se suman a los seis que ya ha realizado con el grado o la licenciatura.

Paciente de cirugía estética en el quirófano

A partir de aquí, y según la encuesta de la Societat catalana de cirugía Plástica, el 93% de los profesionales cree que es en esta especialidad donde hay más intrusismo, algo que preocupa y mucho, no solo porque supone competencia desleal ninguna a los profesionales cualificados, sino que afecta a los pacientes. Ya lo decías. Puede acabar con resultados no deseados. Y esto no lo sabe la población

De hecho, los médicos especialistas reconocen que deben realizar operaciones a pacientes para corregir cosas que se han hecho mal en intervenciones hechas por médicos que no son profesionales de la cirugía estética.

se pide lo mínimo

Hay clínicas privadas en las que solo piden el título de médico para poder operar, por ejemplo. Por eso, desde la Sociedad catalana de cirugía plástica recomiendan que, antes de realizarse la intervención, consulten a un par o tres especialistas.

Y atención, aquí hay otra derivada, porque reclamar por una operación o tratamiento estético que no ha terminado bien no resulta tan fácil como parece. Una cosa es que la operación esté mal hecha, que no se hayan realizado los procedimientos adecuados y otra cosa es que el resultado, al final, no sea el esperado.