Cataluña pellizca 12,5 millones de la Lotería de Navidad pero el Gordo vuelve a esquivarla

Cataluña ha vuelto a ser protagonista en el Sorteo Extraordinario de Navidad, aunque de forma agridulce. La suerte ha regado la comunidad con más de 12,5 millones de euros en premios, pero el codiciado Gordo, el 79432, ha pasado de largo una vez más. A pesar de ello, la alegría se ha desbordado en varias localidades catalanas, consolidando un año más la tradición de este esperado sorteo.

El gran epicentro de la fortuna ha sido Sant Boi de Llobregat, que ha acaparado la mayor parte del botín gracias a un generoso tercer premio, convirtiéndose en el municipio más afortunado de la jornada del 22 de diciembre. La cifra total de premios, sin embargo, representa un descenso significativo respecto a la del año anterior.

Sant Boi, epicentro del tercer premio

El número 90693, agraciado con el tercer premio, ha sido el principal responsable de la lluvia de millones en Cataluña. De este número, 15 series han ido a parar íntegramente a Sant Boi de Llobregat, en el Baix Llobregat, lo que se traduce en un impresionante premio de 7,5 millones de euros para la localidad.

La lotera de 'los calvos' de Sant Boi reparte un tercer y cuarto premio

La noticia ha llenado de júbilo las calles del municipio, que se ha convertido en el foco de todas las miradas. Pero la fortuna de Sant Boi no ha terminado ahí, ya que también ha pellizcado 200.000 euros adicionales correspondientes a una serie de un cuarto premio, el 25508, consolidando su posición como el rincón más afortunado de Cataluña en este sorteo.

La estela del tercer premio se ha extendido también a otros puntos de la geografía catalana, aunque con menor intensidad. El Prat de Llobregat y Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) han recibido 500.000 euros cada uno, gracias a la venta de una serie del 90693 en cada municipio.

Además, la suerte ha salpicado a Cadaqués (Alt Empordà), donde se han repartido 350.000 euros a través de siete décimos. Otros municipios como Barcelona, Girona, Vielha (Val d'Aran), Monistrol de Montserrat (Bages) y Terrassa (Vallès Occidental) también han pellizcado parte de este premio, con 50.000 euros en cada caso por la venta de un décimo.

Badalona y Olot celebran los cuartos

Los dos cuartos premios del sorteo también han dejado una marca importante en el territorio. La localidad de Badalona (Barcelonès) ha sido una de las grandes beneficiadas, al repartir dos millones de euros del número 78477. La administración número 35, conocida popularmente como 'El Petit Dimoniet', ha sido la portadora de la suerte al vender diez series completas.

Su propietaria, Lorena Espinosa, ha explicado que el número se vendió íntegramente por ventanilla y fue de los primeros en agotarse durante el verano. Según ha comentado, la terminación es muy demandada porque "el 77 gusta mucho".

Este mismo número, el 78477, también ha llevado la alegría a Olot (Garrotxa), donde la administración número 1 ha repartido una serie completa, premiada con 200.000 euros. El administrador del establecimiento ha destacado que es la tercera vez en siete años que su administración vende un premio importante del Sorteo de Navidad, consolidándose como un punto de suerte en la comarca.

Por su parte, el otro cuarto premio, el 25508, también ha regado Cataluña con 800.000 euros, distribuidos en cuatro series vendidas en Arenys de Mar, Barcelona, la ya afortunada Sant Boi de Llobregat y Sort, la capital de la suerte por excelencia. Cada una de estas series está premiada con 200.000 euros.

Una lluvia fina de quintos premios

La fortuna se ha mostrado especialmente generosa con los quintos premios, ya que cinco de los ocho que se han cantado han dejado un pellizco en Cataluña. El primero en salir, el 23112, ha repartido 180.000 euros entre Barcelona, Sort y Porqueres (Pla de l'Estany), con una serie (60.000 euros) en cada localidad.

En Barcelona, la administración número 270 de la Gran Via ha sido la afortunada. Un trabajador del local, Jordi, ha comentado que el número se ha vendido íntegramente en ventanilla y ha recordado que el año pasado también repartieron un quinto premio de Navidad y un segundo del Sorteo del Niño.

La lista de quintos premios continúa con el 60649, que ha dejado 60.000 euros en Montgat (Maresme) y otros 60.000 euros en Viladecans (Baix Llobregat). El número 61366 ha repartido la misma cantidad, 60.000 euros, tanto en Barcelona ciudad como en L'Hospitalet de Llobregat.

Por su parte, el penúltimo de los quintos, el 41716, ha llevado la suerte a Tarragona con una serie premiada con 60.000 euros. Finalmente, el número 77715 ha distribuido premios menores, 6.000 euros en El Prat de Llobregat y otros 6.000 euros en Barcelona, correspondientes a un décimo vendido en cada lugar.

A pesar de la alegría desatada en múltiples localidades, el balance global de este año es inferior al del sorteo anterior. En 2024, la Lotería de Navidad dejó 31,2 millones de euros de los premios principales en Cataluña, una cifra considerablemente superior a los 12,5 millones de este año. Al igual que ahora, el Gordo también pasó de largo en aquella ocasión. El municipio más premiado entonces fue La Pobla de Segur (Pallars Jussà), donde el tercer premio repartió 10 millones de euros.