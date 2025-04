Cajeros automáticos sin funcionar e intercambio de billetes en la calle a raíz del apagón

A raíz del apagón eléctrico generalizado este lunes los cajeros automáticos han dejado de funcionar. En la sede bancaria de CaixaBank de la calle de Numancia con Berlín, los empleados han medio cerrado la oficina para ir explicando a los clientes que no había electricidad. La mayoría de personas que entraban querían saber si podían sacar dinero en efectivo.

Las personas que han entrado en esta sede bancaria se han encontrado que las máquinas estaban apagadas, y algunos de los usuarios no sabían aunque había un apagón eléctrico general. “No, no funciona nada“, los informaban desde dentro de la sucursal.

Intercambios de billetes ante la oficina

Con el apagón, las monedas y los billetes han vuelto a tener protagonismo. Ante la oficina bancaria, un grupo de personas se ha intercambiado billetes porque todo el mundo tuviera un poco de efectivo. Afuera, una pareja se desesperaba porque no conseguía tener dinero en efectivo de ninguno de las maneras. Una vecina —que conocían— sí que tenía, y los ha ofrecido un billete de 10 euros para poder salir del paso. “Ya me lo volveréis, no sufraís”, les ha dicho.

En busca de una radio analógica

David, un vecino del barrio, quería sacar billetes: “Ahora iba a buscar dinero para comprar una radio, que es lo único que funciona en el ámbito analógico., explicaba. “Ahora que todo el mundo va con débito y crédito, no sé cómo se tiene que gestionar ni qué puede ser la solución”, comentaba resignado.

Radio analógica para informarse

Este vecino es autónomo y ha visto que algo pasaba cuando se ha marchado sin internet en casa y que el ascensor tampoco funcionaba. Ha pensado que era un problema de su bloque, pero al bajar ya ha visto que todo el mundo había salido a la calle.