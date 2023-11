Barcelona se consolida como la ciudad de España con más estrellas Michelin: "Es alucinante"

El Disfrutar ha rubricado este martes un año histórico de ascenso en el Olimpo gastronómico, entrando a la selecta categoría de restaurantes con tres estrellas Michelin.

En una ceremonia celebrada en el Auditorio del Fórum de Barcelona, la prestigiosa guía roja ha distinguido la propuesta vanguardista capitaneada por Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch con una nueva estrella, solo cinco meses después de que el establecimiento fundido escogido como el segundo mejor restaurante del mundo por el ranking 'The World's 50 best'.









En la gala, también ha sido premiado Josep 'Pitu' Roca del Celler de Can Roca como mejor sumiller; Joan Carles Ibáñez, del Lasarte de Barcelona como mejor jefe de sala; y Martina Puigvert, de las Cols d'Olot, como mejor chef joven.

Guía de los restaurantes catalanes con estrella Michelin





Cataluña ya tiene 70 estrellas

Cataluña contará en la Guía Michelin 2024 -la primera sin la vecina Portugal- con un total 70 estrellas, una más que en la edición anterior.

Además de la que suma el Disfrutar, el establecimiento barcelonés de cocina vanguardista y creativa abierto desde diciembre del 2014 por tres exjefes de cocina de elBulli, ha habido dos restaurantes más que se han estrenado con una.

Se trata del Suto, del chef Yoshikazu Sutu -de la escuela del Disfrutar, que ha subido al escenario visiblemente emocionado-; y el Quirat, de Víctor Torres, también en la capital catalana.

La otra cara de la moneda la protagoniza la apuesta gastronómica de Jordi Cruz en Hotel Cram de Barcelona, L'Angle, que pierde una de las dos distinciones que tenía. También se queda sin la estrella que ostentaba el establecimiento La Cuina de San Simó, en Tossa de Mar (Selva).

El Emporium de Castelló d'Empúries, de los cocineros Màrius y Joan Jordà, ha recibido una estrella verde que acredita los esfuerzos en pro de la sostenibilidad, la misma distinción que ha recibido L'Algadir del Delta, de Joan Capilla, a Amposta.

El acto también ha servido para recordar Daniel Redondo, jefe de cocina delCeller de Can Roca que murió hace unos días en un accidente de tráfico.

El Celler de Can Roca continua siendo uno de los restaurantes más premiados





Disfrutar, un reconocimiento cocinado a fuego lento

El Disfrutar, segundo mejor restaurante del mundo desde junio de este año y ahora también establecimiento triestrellado, no es la primera experiencia en solitario de estos chefs de la escuela de elBulli.

Una vez cerró el establecimiento de Ferran Adrià, el trío formado por Casañas, Castro y Xatruch decidieron aplicar lo qué habían aprendido abriendo el Compartir, un restaurante en Cadaqués que levantó persiana en abril del 2012. La experiencia les funcionó y fue entonces cuando ampliaron horizontes con un nuevo local en Barcelona situado en pleno Eixample.

Revalidan también la tercera estrella otros hermanos, Sergio y Javier Torres, que se estrenaron en la categoría en la edición pasada de la guía roja por su apuesta Cocina Hermanos Torres, ubicada en un antiguo taller de neumáticos en Les Corts e inaugurada hace solo hace cuatro años.

Además del Disfrutar, en la nueva edición de la guía se añadirá también el Noor de Córdoba, del chef Paco Morales.

Pocos cambios en los de dos y una estrella

En la categoría con dos estrellas figuran los mismos restaurantes catalanes que había a excepción del Àngle. Así, mantienen las dos estrellas el Momentos, emplazado en el hotel Mandarin Oriental de Barcelona; el Cinco Sentidos, del chef Jordi Artal; el Enoteca Paco Pérez, a la vista del hotel Arts de la capital catalana; Las Cols, el restaurante de la chef Fina Puigdevall en Olot; el Bo.Tic, restaurante de Corçà dirigido por Albert Sastregener; y el Miramar, la propuesta de Paco Pérez a Lanza.

Estos son los restaurantes catalanes de una estrella

Finalmente, en el listado de una estrella la guía mantiene L'Antic Molí(Ulldecona); el Oria (Barcelona); el Xerta (Barcelona); el Alkimia (Barcelona); el Dos Palillos (Barcelona); el Hofmann (Barcelona); el Hisopo (Barcelona); el Caelis (Barcelona); el Koy Shunka (Barcelona); el Vía Veneto (Barcelona); el Aürt (Barcelona); el Tragaluz (Santa Coloma de Gramenet); el Tresmacarrons (El Masnou); El Ó (Sant Fruitós de Bages); Las Magnòlies (Arbúcies); Can Jubany (Calldetenes); Sala (Olost); Los Casales (Sagàs); La Alianza 1919 de Anglès; Els Tinars (Llagostera); Massana (Girona), l'Atempo (Barcelona); el Deliranto (Salou); Can Enric (La Vall de Bianya); La Fonda Xesc (Gombrèn); el Rincón de Diego (Cambrils); Can Bosch (Cambrils); els Quatre Molins (Cornudella de Montsant); La Silvestre (Bellvís); el Emporium (Castelló d'Empúries); el Castell de Peralada; el Fogony (Sort); el Villa Retiro (Xerta); el Malena (Gimenells); Las Molas (Ulldecona), la Aleia (Barcelona), el Enigma (Barcelona); el Slow & Low (Barcelona); el Monte Bar (Barcelona); y el COME by Paco Méndez (Barcelona).