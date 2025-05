Barcelona atrae más inversión extranjera mientras el coste de vida se dispara

Barcelona - Publicado el 08 may 2025, 17:05

La ciudad de Barcelona creció en competitividad y captación de inversión extranjera en 2024, aunque el coste de la vida se encareció por encima de otras ciudades europeas de referencia.

Así lo han explicado el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el teniente de alcalde de Economía de Barcelona, Jordi Valls, para presentar el informe del Observatori de Barcelona 2024.

La exposición de los datos la ha hecho la jefa del departamento de Estudios de la Gerencia de Economía, Recursos y Promoción Económica del Ayuntamiento, Àngels Santigosa, y la directora de Análisis Económico de la Cámara, Carme Poveda.

El informe, elaborado por el ente cameral y el consistorio, compara el posicionamiento económico, empresarial y social de la capital catalana con las principales ciudades del mundo a partir de una selección de 35 indicadores y la consulta de múltiples estudios.

COMPETITIVIDAD GLOBAL

Así, Barcelona ocupa la posición 19 en el ranking mundial de competitividad global y escala hasta la novena posición en el ámbito europeo, al tiempo que destaca como la segunda del mundo y la primera de Europa en proyectos de inversión extranjera en centros de investigación y desarrollo.





En este sentido, Santigosa ha detallado que desde 2018 y hasta 2023 hubo 184 proyectos de inversión extranjera, solo por detrás de la ciudad de Bangalore (India), que logró 272 proyectos, y ha celebrado la apuesta de empresas como AstraZeneca por el territorio catalán.

EL COSTE DE VIDA AL ALZA

En contraposición, Barcelona ha subido posiciones por cuarto año consecutivo en el ránking mundial del coste de la vida, pasando del 75 al 66 lugar, lo que significa que se ha encarecido más que otros territorios.





Según Poveda, esta comparativa "está muy influenciada" por el tipo de cambio, aunque ha detallado que en el ámbito europeo, donde sí que se comparte moneda, Barcelona ha subido tres posiciones y ha incrementado el coste de la vida más que otras ciudades de referencia.

"Aunque sí es cierto que el coste de la vida ha aumentado en Barcelona, lo ha hecho de manera más o menos similar a cómo lo han hecho otras ciudades europeas, esto hace que la ciudad todavía mantenga su competitividad", ha explicado.

AUGE DE LA CAPTACIÓN DE TALENTO

Asimismo, la capital catalana avanza hasta la novena posición global entre las ciudades más atractivas para el talento internacional que quiere trabajar en el extranjero y se consolida como la octava ciudad más atractiva del mundo para emprendedores, visitantes y residentes.





En cuanto al turismo, baja dos posiciones y se sitúa como la sexta ciudad de Europa en pernoctaciones internacionales en 2023, cuando registró 18,6 millones de pernoctaciones, lo que representa un 11,8% más que en 2022.

En este ámbito, Valls ha explicado que a Barcelona le "interesa" no crecer en turistas tanto como ciudades como Roma (+50%), y ha apostado por no renunciar a este sector al tiempo que no se mantiene una relación de dependencia.

Santacreu ha celebrado que Barcelona está "cohesionada", y ha reivindicado que el informe es una herramienta para entender el comportamiento de la economía, así como para compararnos relativamente con otros territorios y aprender.