Badalona supera a Terrassa i torna a ser la tercera ciutat catalana amb més habitants

Badalona és la tercera ciutat amb més habitants de Catalunya i, juntament amb Mataró, és la que té més problemes amb relació a l'habitatge social.

Badalona no disposa d'un parc d'habitatge públic que li permeti reallotjar a famílies en situació d'emergència. Les formacions polítiques s'ho retreuen les unes a les altres, però la tercera ciutat més poblada de Catalunya segueix sense veure aixecar pisos socials, ja que, segons el mateix alcalde, no és un assumpte a resoldre des del consistori.





Alhora, a la ciutat també s'han viscut polèmiques entorn de l'ocupació. Per últim, Garcia Albiol defensa que per a poder pal·liar la problemàtica de la vulnerabilitat i l'ocupació s'hauria de posar el focus en la inflació del mercat immobiliari per poder garantir més assequibilitat en comptes de carregar contra els propietaris.

¿Què diu el president del Govern?

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dimecres en el Palau de la Moncloa per a fer balanç de l'any i del primer mes del nou Executiu de coalició.





La compareixença del president ha tingut lloc després de l'últim Consell de Ministres de l'any, en el qual l'Executiu ha aprovat el reial decret llei amb totes les mesures per a fer front a l'impacte de la guerra i la inflació.

Entre les mesures aprovades estan la rebaixa de l'IVA per a aliments de primera necessitat del 4% al 0%, la continuació de la gratuïtat dels bitllets de rodalies i mitja distància o la suspensió dels desnonaments i llançaments per a llars vulnerables sense alternativa residencial. Aquesta última mesura ha generat controvèrsia entre llogaters i alguns col·lectius.

El Govern estendrà durant un any més les mesures especials per a protegir famílies vulnerables d'un desnonament. Així, referent a habitatge, una part del denominat escut social que es va configurar durant la pandèmia estarà vigent almenys fins al 31 de desembre de 2024.





En aquestes mesures s'inclouen la prohibició de talls de subministraments a llars amb dificultats econòmiques i la tarifa especial de gas per a calderes comunitàries.





Aquestes mesures porten vigents, amb lleugeres modificacions, des de la pandèmia i bàsicament dificulten els procediments d'expulsió quan una família que no pot pagar el lloguer o la hipoteca acredita que està en situació de vulnerabilitat i no té una altra casa on anar-se'n a viure.

Els supòsits emparen alguns casos d'ocupacions irregulars i supòsits penals (judicialment, un desnonament es pot intentar per via civil o per la penal) encara que només quan hi ha menors en la llar, persones dependents o una situació de violència de gènere.

Avui a COPE Catalunya i Andorra l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, cataloga aquesta mesura que ha prorrogat el govern socialista com a injusta. Una situació que, al parer de l'alcalde badaloní, deixa moltes portes obertes perquè es puguin amagar moltes situacions com l'ocupació.