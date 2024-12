Apadrina un burro catalán: "Es ayudar"

'Apadrina un burro' es una propuesta del proyecto Gratitud Pallars con la que quiere dar a conocer esta raza autóctona en peligro de extinción.

Con la voluntad de promover su conservación y divulgar la raza han lanzado la campaña para que este animal pueda perdurar con el tiempo.

En una pequeña explotación ganadera de diecisiete burros en el municipio de Soriguera, Josep Lluís Piqué y Jesús Martín, luchan por mantener la especie.

Actualmente, en la Asociación por el Fomento de la Raza Asina Catalana (AFRAC) hay inscritos 350 ejemplares de burros de 52 socios. Para Piqué, debería haber incentivos para fomentar la cría de esta raza "todavía poco conocida y símbolo nacional de Catalunya" y normativas más laxas por su compra.

La especie autóctona catalana es representativa de una época de subsistencia

Los promotores de la Microserva del burro catalán proponen una aportación entre 25 y 60 euros para ayudar al mantenimiento de los burros durante un año oa la compra de un comedero exterior para que no se les moje la hierba cuando llueve.

un patrimonio genético

Estos dos criadores del Pallars Sobirà llevan más de veinte años trabajando en la cría y entrenamiento de esta raza autóctona catalana “más por romanticismo que por otra cosa”. Se trata de un "símbolo de la economía de subsistencia" del mundo rural que fue desapareciendo con la aparición de la maquinaria agrícola. Ahora, con dificultades cada vez más por su venta, luchan por mantener lo que consideran un “patrimonio genético”.

Las estrictas normativas imposibilitan vender uno o dos burros a un particular, lo que dificulta la viabilidad de la raza. Piqué ha explicado que si no tienes un rebaño de mínimo cinco ejemplares no puedes acogerte a ninguna ayuda, lo que debería modificarse.

El burro catalán es un patrimonio genético que hay que preservar

Origen de la campaña ‘Apadrina un burro’

Una pareja de Washington llegó al Pallars para realizar la ruta del Quinto Lago y conocer el burro catalán. Cuando llegó el fin de las vacaciones quisieron realizar una aportación para la conservación de los burros que habían visitado. Esta posibilidad no existía e hizo que desde Gratitud Pallars la sacaran adelante.

Gratitud es un proyecto impulsado por la asociación Marques de Pastor con el apoyo del Parque Natural del Alt Pirineu y de todos los voluntarios comprometidos con la recuperación y difusión del patrimonio pirenaico. De la Microreserva del burro catalán Josep Lluís Piqué es su promotor.