Las altas temperaturas, con máximas de 40 grados, activan el riesgo muy alto de incendios en Lleida y Tarragona

La ciudad de Lleida llegará a los 40 grados en los próximos días, y la comarca del Segrià está en riesgo muy alto de incendio

Fin de semana muy caluroso y de extremo riesgo. Una chispa o un fuego innecesario puede originar un incendio, que va a tener las mejores condiciones para propagarse. Ante este escenario, bomberos y equipos de emergencia prohíben actividades en las zonas de mayor riesgo con la subida de los termómetros.

Un total de 48 municipios de 7 comarcas de Lleida y Tarragona vuelven al nivel muy alto de peligro por incendio forestal este viernes por la mañana.

En concreto, los municipios pertenecen a las comarcas ilerdenses de la Noguera, Segrià y las Garrigues, y a las tarraconenses de Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat y Conca de Barberà, han informado los Bombers.

Han añadido que el peligro crece con el incremento de temperaturas, humedad relativa baja y las marinadas de tarde y han pedido precaución.