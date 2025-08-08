Las altas temperaturas, con máximas de 40 grados, activan el riesgo muy alto de incendios en Lleida y Tarragona
Los bomberos piden precaución por los peligros de la ola de calor que será protagonista en los próximos días
Sergi Tor
Lleida - Publicado el
1 min lectura
Fin de semana muy caluroso y de extremo riesgo. Una chispa o un fuego innecesario puede originar un incendio, que va a tener las mejores condiciones para propagarse. Ante este escenario, bomberos y equipos de emergencia prohíben actividades en las zonas de mayor riesgo con la subida de los termómetros.
Un total de 48 municipios de 7 comarcas de Lleida y Tarragona vuelven al nivel muy alto de peligro por incendio forestal este viernes por la mañana.
En concreto, los municipios pertenecen a las comarcas ilerdenses de la Noguera, Segrià y las Garrigues, y a las tarraconenses de Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat y Conca de Barberà, han informado los Bombers.
Han añadido que el peligro crece con el incremento de temperaturas, humedad relativa baja y las marinadas de tarde y han pedido precaución.
