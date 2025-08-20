15 personas desalojadas tras colapsar el forjado de un piso en Badalona

Imagen del edificio que ha colapsado y obligado a desalojar a 15 vecinos

Susto mayúsculo y afortunadamente sin heridos graves. Un edificio de viviendas, ubicado en la calle Mare de Déu de Lorda 101 de Badalona (Barcelona) ha colapsado el forjado del primer piso, y ha obligado al desalojo urgente de todo el edificio, que incluye a 12 pisos, 9 de ellos habitado y 3 vacios.

El desprendimiento se ha producido sobre las 10.47 horas, y ha obligado con la máxima urgencia a evacuar a los 15 vecinos que se encontraban en el interior del edificio en el momento del colapso.

Como consecuencia del hundimiento, una mujer mayor ha caído del primer piso a la planta baja, y ella y un menor han resultado heridos menos graves y han sido atendidos por el Sistema d'Emergències Médiques (SEM).

La mujer ha sido trasladada al Hospital Germans Trias i Pujol --Can Ruti-- de Badalona, han detallado las mismas fuentes.

Los bomberos han enviado al Grupo de estructuras colapsadas, han cortado los suministros del edificio y han acompañado a los vecinos de la finca a recoger sus pertenencias.

El alcalde, Xavier García Albiol, asegura que "lo más importante es que no hay que lamentar víctimas", y anuncia que los Servicios Sociales del Ayuntamiento atienden a las familias afectas en el ServeI Bàsic d’Atenció Social 5 de Llefià. Esta tarde, con la supervisión de los bomberos, los vecinos afectados podrán volver a sus casas, para recoger sus objetos personales.