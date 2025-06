Lleida vibra amb Magnific Fest que es consolida com el gran festival de música a la capital catalana.

La quarta edició del Magnífic Fest de Lleida guanya fidelitat i fortalesa. Des del primer any a la Seu Vella, amb Raphael com motor del recent festival, a la quarta edició d'aquest any, el festival se supera amb organització i alternatives a la música en directe, per ser el motor econòmic i cultural de la ciutat de Lleida.

Ubicat des de la segona edició al Recinte Firal de les Firetes, es consolida com el festival de referència de la ciutat de Lleida, amb segell propi i l'interès de guanyar espai en l'àmbit nacional per arribar a més públics que combinen el turisme a la ciutat de Lleida amb la música que ofereix el Festival.

L'interès de l'organització és mantenir aquesta data, de mitjans del mes de juny, i així ser com un festival d'obertura previ a l'arribada pròxima de l'estiu, amb la seva àmplia alternativa de festivals de música per tota Catalunya. Pels dos dies d'abonament, a les actuacions d'ahir divendres i avui dissabte, el preu és de 89 euros.

Després de la jornada d'ahir, on Fangoria va actuar com a cap de cartell, avui dissabte arriben diversos grups per completar el Festival. Fins a 8 grups componen el cartell del dia fort del Festival. Des de Mikel Izan a Duncan Dhu, passant per Sexy Zebras, Zahara, Malmö 040, Carlos Ares, Issac Corrales i Valdivia. L'entrada per la jornada d'avui té un cost de 49 euros, i al recinte on es fa el Festival, disposa d'espai per gaudir de la gastronomia.

D'altra banda, la banda barcelonina, Alison Darwin, la guanyadora de la quarta edició de Stellart, la Mostra de Bandes Emergents de Catalunya, que es va fer a l'Orfeó de Lleida. A la Mostra també hi van participar les formacions BRU, Au Rora, Espai Dual, La Trinxera i DEM, posant de manifest la riquesa i la diversitat de la nova escena musical catalana. Aquesta Mostra serveix com a pròleg del Magnífic Festival Fest.

A més demà diumenge, en el marc del Festival, hi ha actuacions de caràcter familiar i gratuïtes amb un màxim de 10 entrades per interessat. A partir de les 16.30 hores, s'iniciaran diversos espectacles que culminaran amb les actuacions dels MAGNIFICS EN FAMILIA ATRAPASOMNIS + LES QUE FALTABAND, en el recinte del Magnific Fest que culminaran tres dies de música, espectacles i gastronomia a la ciutat de Lleida.