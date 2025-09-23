L'Esport de Muntanya a Catalunya Fa un Salt Històric: Comencen les Obres de l'INEFC als Pirineus
Amb la col·locació de la primera pedra, la Seu d'Urgell inicia la construcció de l'edifici de l'INEFC. Aquesta aposta de 11,5 milions d'euros per a l'educació i l'esport de muntanya pretén dinamitzar les comarques pirinenques i formar els professionals del futur.
Lleida - Publicado el
4 min lectura
El sol il·luminava la vall de la Seu d’Urgell mentre les autoritats locals i autonòmiques es reunien a l'Horta del Valira per un acte transcendental: la col·locació de la primera pedra del nou edifici de l’Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC). Aquest projecte, que feia anys que s'anhelava, es convertirà en el centre de referència per als estudis de grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport especialitzat en l'àmbit de la muntanya i el riu. La data d'aquest dilluns, 23 de setembre de 2025, marca un abans i un després per al Pirineu català, que ja té les bases d'una infraestructura dissenyada per ser un motor de desenvolupament i formació de talent.
El conseller d'Esports, Berni Álvarez, va presidir l'esdeveniment i va destacar la importància històrica d'aquesta fita. Segons va afirmar, el nou edifici no només és una inversió en educació, sinó una "aposta clara per la dinamització del territori". L'activitat física a la natura ha experimentat un creixement exponencial en els últims anys, i la necessitat de professionals qualificats per garantir una pràctica segura i sostenible és més gran que mai. Amb una inversió total de 11,5 milions d'euros i la previsió d'estar enllestit a principis de 2027, aquest edifici de 5.000 metres quadrats es projecta com una peça clau en el futur de l'esport a Catalunya. Per simbolitzar aquest moment, una càpsula del temps va ser dipositada a l'interior de la primera pedra, amb diversos elements que serviran de testimoni per a les futures generacions.
Un Impuls a la Formació i el Desenvolupament Territorial
La construcció de l'INEFC a la Seu d'Urgell va més enllà de la simple creació d'un nou centre educatiu. Com va subratllar el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, l'objectiu és "treure totes les potencialitats del territori". El paisatge i la natura del Pirineu no són només un espai per al lleure, sinó també un entorn ideal per a la investigació i l'estudi. Aquesta línia de pensament ja es va veure reflectida en l'aposta de la Diputació per la implantació del grau d'Infermeria a Tremp i el projecte d'un centre d'estudis d'esports d'aventura a la Pobla de Segur. Aquestes iniciatives mostren un compromís ferm amb la diversificació econòmica i la formació d'alt nivell a les comarques de muntanya.
L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, va expressar la seva satisfacció, assegurant que el projecte ja ha començat a transformar la ciutat. L'edifici, amb un disseny sostenible inspirat en la serralada del Cadí, comptarà amb dues plantes, un sistema de climatització per geotèrmia, aules, sales d'actes i dues pistes poliesportives, una interior i una exterior. Amb capacitat per a 400 alumnes, el nou espai no només acollirà l'INEFC, sinó que també està pensat per "altres formacions que es puguin afegir". Segons Barrera, l'objectiu és que l'edifici es converteixi en "l'inici d'una etapa formativa futura on la Seu d'Urgell aculli altres estudis postobligatoris". Aquesta visió a llarg termini posa de manifest l'ambició de la ciutat de consolidar-se com un pol d'educació i recerca.
Un Referent Internacional i un Futur Prometedor
El nou edifici de l'INEFC Pirineus és un pas crucial per al centre. El director de l'INEFC, Eduard Inglés, va assenyalar que la nova infraestructura permetrà "internacionalitzar l'oferta educativa", gràcies als nous laboratoris, aules tecnològiques i la possibilitat de desenvolupar noves línies de formació, com màsters professionals, línies de recerca i programes de doctorat. La directora de l'INEFC Pirineus, Sílvia Puigarnau, també va afirmar que el nou edifici suposarà una "progressió encara més gran" per als estudis, que ja han graduat la seva primera promoció i han donat la benvinguda a la cinquena aquest setembre. Aquesta evolució demostra que el projecte ja té una base sòlida i que el nou edifici serà un catalitzador per a un creixement encara més significatiu.
La col·laboració entre institucions ha estat clau per fer realitat aquest projecte. La finançament de 11,5 milions d'euros prové d'una aportació de 4 milions d'euros del Departament d'Esports, 4 milions de la Diputació de Lleida i 3,5 milions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Aquesta unió d'esforços il·lustra el compromís compartit amb l'educació, l'esport i el desenvolupament de les comarques de muntanya. La construcció de l'INEFC no només tanca el cercle que es va iniciar amb la designació de la Seu d'Urgell com a seu d'estudis d'esports de muntanya, sinó que obre un nou capítol ple de possibilitats per a tota la regió.