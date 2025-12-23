Freixanet fa balanç del 2025 a Lleida: critica la 'desconnexió' del govern i la 'decepció' del POUM
La regidora d'ERC analitza en una entrevista els moments clau de l'any i assenyala l'habitatge como la principal preocupació de cara al 2026
La regidora d'ERC a la Paeria de Lleida, Jordina Freixanet, ha fet balanç de l'any 2025 en una entrevista al programa 'Herrera a COPE Lleida' amb Ricard Alvarez. Freixanet ha destacat el que considera una desconnexió del govern municipal amb la ciutadania i ha assenyalat els reptes per al 2026.
Un 2025 marcat per la crítica al govern
Per a Freixanet, el moment que millor defineix el 2025 és la manifestació del 20 de febrer per demanar que el Lleida es quedés al Camp d'Esports. Segons la regidora, aquell dia es va constatar que l'alcalde, Fèlix Larrosa, "viu no només desconnectat, sinó que a vegades juga a la contra de la ciutadania".
Un altre punt crític de l'any ha estat el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que Freixanet ha qualificat de "nova decepció". La regidora republicana ha lamentat que s'hagi recuperat el pla del 2015, assegurant que "es pretén fer exactament el mateix" i que, per tant, "passarà el mateix que fa quatre anys: que no l'acabarem durant el mandat".
La força de la ciutadania i els projectes de llegat
En el costat positiu, Freixanet ha destacat la resposta ciutadana durant l'apagada general del 26 d'abril. "Em va tornar a reconciliar amb la ciutat", ha afirmat, lloant la solidaritat veïnal i el paper essencial de mitjans com la ràdio per mantenir la comunicació.
Tot i que no han estat grans titulars, la regidora també ha reivindicat projectes del llegat republicà com el Museu Morera, la reforma de la Rambla Ferran o la renaturalització del riu Segre, que, segons ella, representen "equitat, millora dels barris i espais verds".
Reptes i compromisos per al 2026
De cara al 2026, Freixanet ha identificat l'habitatge como "una de les principals preocupacions" per als joves i la gent gran. Ha mostrat la disposició d'ERC a col·laborar per afrontar aquest problema i ha demanat "despolititzar" debats com l'esport o la cultura.
En el pla personal, s'ha compromès a tenir més presència a xarxes com TikTok per explicar el seu projecte i a complir la seva promesa de visitar el Museu Morera per "contribuir a que hi hagi més activisme cultural".
Finalment, Jordina Freixanet ha aprofitat per desitjar "molt bon Nadal a tots i a totes" i que els millors desitjos per al 2026 es facin realitat.
